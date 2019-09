Jessica von Bredow en Ferdinand BB plaatsen zich voor finale Louisdor-Preis

Op het Chiemsee Pferdefestival in Ising haalde Jessica von Bredow een finaleticket binnen voor de Louisdor-Preis in Frankfurt. Von Bredow won met de tienjarige Ferdinand BB (v. Florencio) unaniem de verkorte Grand Prix met 73.581%. Ook de nummer twee Thomas Wagner met de Oldenburger merrie Dark Pearl (v. Don Frederico) verzekerde zich van een finale plaats.

Jessica von Bredow won met de Florencio-zoon Ferdinand BB ook de Inter II voorafgaand aan de verkorte Grand Prix. Ze scoorde hierin 74,448% en hield Uwe Schwanz met de Rockefeller-zoon Rockson achter zich. De plaatsen drie en vier waren voor Isabell Werth. Werth reed na anderhalf jaar afwezigheid DSP Belantis (v. Benetton Dream) weer de ring binnen en werd derde. Met de talentvolle Westfaalse hengst Quotenkönig (v. Quaterback) werd ze vierde.

In de verkorte Grand Prix werd Von Bredow unaniem eerste en plaatste zich daarmee voor de tweede keer met Ferdinand voor de finale van de Louisdor-Preis. Achter haar was er nu een andere volgorde dan in de Inter II. Thomas Wagner werd met de merrie Black Pearl tweede met 70,791% en bleef Isabell Werth met de schimmel Belantis voor (69,884).

Isabell Werth had in de Grand Prix meer succes, deze proef won ze met de elfjarige Quintus (v. Quaterback) met 73,60%.

Bron St.Georg