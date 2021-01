Jessica von Bredow verslaat Isabell Werth in WB kür Salzburg

Salzburg kon dit weekend nog een wereldbeker kwalificatiewedstrijd voor de dressuurruiters organiseren. In de West Europese liga verstevigde Jessica von Bredow haar koppositie in het klassement. In de kür versloeg zij zojuist met TSF Dalera BB (v. Easy Game) titelverdedigers Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Don Schufro). Op de derde plaats volgde opnieuw een amazone met een merrie, namelijk Helen Langehanenberg en Annabelle (v. Conteur).

Samen met Aarhus, vorig jaar oktober, en in maart in Den Bosch, is de wereldbekerkwalificatie in Salzburg de derde wedstrijd in de West Europese liga voor de finale in Gothenburg (31 maart-5 april). Als titelverdedigster heeft Isabell Werth zich hiervoor al geplaatst.

Dure fouten

Maar vandaag moest de favoriet voor de titel Isabell Werth en de Don Schufro-dochter Weihegold haar landgenote Jessica von Bredow-Werndl voor laten gaan. Werth kreeg in de kür dure fouten in de wisselseries, die ze niet op een jokerlijn kon goedmaken. De fouten waren de enige smetjes in verder een mooie kür, waarin de zestienjarige merrie uitblonk in piaffe-passage tour. De jury beloonde Werth met 84.72%.

Imponerende eerste lijn

Jessica von Bredow begon haar kür op de veertienjarige Trakehner merrie TSF Delara BB met een imponerende eerste lijn. Op de middellijn een liet de Duitse een prachtige passage afgewisseld met een even zo mooie piaffe zien. Om vervolgens in een swingende uitgestrekte draf verder te gaan. De kür met een hoge moeilijkheidsgraad benaderde bijna de perfectie. Op een klein hakkeltje na, een mislukte wissel na de zig-zag in de galop, maakte Von Bredow en Delara geen fouten. De jury beoordeelde de proef met 87.96% en plaatsten haar unaniem op kop.

Talent voor sluiten

De derde merrie die opzien baarde was de dertienjarige Holsteinse merrie Annabelle. Onder Helen Langehanenberg steeg het paard boven zich zelf uit. De grote merrie, die in het najaar in het Duitse Olympia kader werd opgenomen, kan enorm sluiten. Het paar liet hele mooie piaffes zien en galoppirouettes. Met 81.34%, wat een persoonlijk record betekende, werden Langehanenberg en Annabelle derde.

Schneider en Kittel ook boven 80%

Op de vierde plaats eindigde Dorothee Schneider op Faustus (v. Falsterbo 11) met een percentage van 80.65%. Patrik Kittel scoorde met Delaunay OLD (v. Dr Doolittle) ook boven de 80%. Het paar werd vijfde met 80.125%.

Thamar Zweistra zevende

Thamar Zweistra was de enige Nederlander die in de dressuur in Salzburg in actie kwam. Ze reed een knappe kür met de Johnson TN-zoon Hexagon’s Double Dutch. In de draftour had de KWPN-hengst nog wel wat last van spanning. Maar in het sterk gereden galopgedeelte liep de score gestaag op naar 77.875%. Het betekende voor Zweistra een knappe zevende plaats en punten voor de wereldbekerfinale.

Von Bredow aan de leiding in klassement

In het klassement om de wereldbeker gaan Jessica von Bredow aan de leiding voor Helen Langehanenberg en Patrik Kittel. Thamar Zweistra staat vijfde, ook te danken aan haar derde plaats in Mariakalnok.

