Jessica von Bredow-Werndl: “Dit gevoel kende ik nog niet”

Na haar prachtige overwinning in de Wereldbekerwedstrijd van Stuttgart zaterdag met TSF Dalera BB (v. Easy Game), reageerde Jessica von Bredow-Werndl: "Kerstmis komt vroeg dit jaar! Dalera gaf me een gevoel dat ik nog nooit eerder heb gehad. In Rotterdam was ze al geweldig, maar vandaag was ze nóg lichter en makkelijker. Elke piaffe was buitengewoon, elke overgang, passage, pirouette, het appuyeren... "

“Stuttgart is een belangrijke wedstrijd en het gaf me een beetje het gevoel dat ik een kampioenschap had gewonnen. Ik ben dolgelukkig en hoewel ik wist dat de winst mogelijk zou kunnen zijn, is het echt een droom die uitkomt. Ik ben echt ongeduldig om te zien wat de toekomst gaat brengen! Ik wil met Zaire naar de finale van de wereldbeker in Las Vegas en ben van plan om Dalera voor te bereiden op de Olympische spelen. Tokyo zit zeker al in mijn achterhoofd en ik zou vereerd zijn om mijn land te mogen vertegenwoordigen.”

Werth: ‘Jessica moet hier maar niet aan wennen!’

“Jessica heeft de overwinning echt verdiend vandaag” zei Isabell Werth na afloop van de wedstrijd in Stuttgart, waar ze tweede werd met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro). “Wij hebben een goede proef gereden, maar Weihegold kwam net het laatste stukje kracht tekort. Maar ik heb liever niet dat Jessica gewend raakt aan dat winnen!” grapte Werth er achteraan.

Lees ook: Von Bredow-Werndl en Dalera verslaan Werth en Weihegold

Bron: Grand Prix Replay / Horses.nl