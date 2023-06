Duits Kampioenschap: Jessica von Bredow-Werndl en Dalera pakken goud in Spécial

Gisteren was het Sönke Rothenberger die met de nog jonge maar zeer expressieve Fendi (v. Franklin) de Grand Prix op het Duitse kampioenschap wist te winnen maar vandaag stelde Jessica von Bredow-Werndl orde op zaken. TSF Dalera BB (v. Easy Game) stond er vandaag weer fantastisch aan en bezorgde haar amazone met 83.255% de gouden medaille in de Spécial. Rothenberger en de dynamische Fendi reden met 79.882% naar het zilver voor Frederic Wandres en Duke of Britain FRH (v. Dimaggio).

Voor TSF Dalera BB is het Duitse kampioenschap pas de eerste outdoorwedstrijd sinds 2021. Gisteren zorgde dat nog voor ongebruikelijke fouten, waarbij vooral de wisselseries de mist in gingen, maar vandaag danste de merrie weer als vanouds rond. De eerste uitgestrekte draf was nog iets behouden maar daarna ging Dalera echt aan. Het harmonieuze beeld, de elasticiteit van de merrie en de ongedwongenheid waarmee von Bredow-Werndl haar rond kan rijden met als hoogtepunt de passage maakten dat de proef beoordeeld werd met 83.255%. Ruimschoots genoeg om zichzelf Duits kampioen te noemen.

Dalera ook in de kür

Jessica von Bredow-Werndl had voorafgaand aan het kampioenschap dispensatie aangevraagd voor het starten in de kür op muziek. De Duitse commissie verleende deze en zodoende is von Brwdow-Werndl niet verplicht te starten in de kür (daar waar alle andere combinaties wel verplicht moeten starten). Maar de Easy Game-dochter voelde dermate goed aan dat het Duitse publiek morgen vanaf 12.00 uur kan gaan genieten van een dansende Dalera.

Zilver voor Fendi

Gisteren gingen Sönke Rothenberger en Fendi enigzins verassend over topfavoriet von Bredow-Werndl heen maar vandaag moest hij genoegen nemen met het zilver. Teleurgesteld zal hij daar niet om zijn want de pas negenjarige Fendi was in de Spécial een slag beter dan in de Grand Prix. De eerste piaffe was nog iets naar voren maar de tweede was een stuk beter dan gisteren. De passage van de Franklin-zoon is er een van uitzonderlijke kwaliteit en alleen de wisselserie om de pas ging vandaag de mist in. De groenigheid is de jonge ruin vergeven en met 79.882% bezorgde hij zijn ruiter het zilver.

Geen dispensatie voor Rothenberger

Eigenlijk wilde Rothenberger Fendi morgen sparen voor de kür op muziek maar in tegenstelling tot von Bredow-Werndl kreeg hij geen dispensatie. De Duitse topruiter vond het aanvankelijk teveel gevraagd van zijn jonge paard om drie dagen op rij te presteren. De Duitse commissie deelde dit niet en daarom verschijnt ook hij morgen voor de derde dag op rij in de baan en rijdt de kür van zijn voormalig toppaard Cosmo.

Frederic Wandres wint brons met ‘eerste paard’

Frederic Wandres ‘versloeg’ zichzelf gisteren met zijn tweede paard maar vandaag kwam zijn eerste paard Duke of Britain een stuk frisser voor de dag. De vos blikt uit in de passage en piaffe maar de overgangen naar galop liepen niet helemaal vloeiend. In de wisselserie om de twee slopen fouten waardoor er ook in de wisselserie om de pas spanning te zien was. Wandres herstelde zich knap en met 78.628 kreeg hij het brons omgehangen. Isabell Werth nestelde zich met DSP Quantaz (v. Quaterback) opnieuw tussen Wandres’ beide paarden en scoorde 77.902%, goed voor een 4e plaats.

