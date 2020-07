Jessica von Bredow-Werndl naar winst in de GP Hagen

Op vrijdagavond ging de winst in de 3* Grand Prix Hagen naar Jessica von Bredow-Werndl. De Duitse amazone had voor deze rubriek de Trakhener-merrie TSF Dalera BB(Easy Game x Handryk) gezadeld. Het duo zette in een deelnemersveld van 27 combinaties de hoogste score neer met 79.370%.

Von Bredow-Werndl was de concurrentie ver voor met haar score van bijna 80%. Met 75.848% mocht haar landgenoot Frederic Wandres zich als tweede opstellen. Wandres reed de 13-jarige Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I) in eigendom van Hof Kasselmann. De Zweedse Patrik Kittel maakte het podium compleet door met Well Done De La Roche Cmf ( Furstentraum x Walt Disney) een proef neer te zetten van 75.848%. De KWPN-gefokte Brother de Jeu uit de fokkerij van Emmy de Jeu deed ook goede zaken met amazone Antonia Ramel, het duo eindigde in de top 5 met 74.522%.

Bron: Horsesnl