Jessica von Bredow-Werndl weer aan kop op de wereldranglijst dressuur

Jessica von Bredow-Werndl heeft zich na haar baby-pauze teruggevochten naar de top van de wereldranglijst dressuur. De Duitse verwees Charlotte Fry naar de tweede positie. Met een vijfde plek is Dinja van Liere de beste Nederlandse op de wereldranglijst. Ook Von Bredow's paard TSF Dalera BB staat weer aan kop. De KWPN-hengst Glamourdale raakte zijn eerste plaats kwijt.

“Voor mij is het een gaaf gevoel om na de babystop weer bovenaan te staan. Dit is een geweldige beloning van onze weg naar boven,” zei Jessica von Bredow-Werndl, die de wereldranglijst aanvoert met 2193 punten. Ook haar Trakehner-merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) staat weer aan kop van de ranglijst ten koste van Lottie Fry’s Glamourdale. Von Bredow en Dalera haalden veel punten binnen met het winnen van de wereldbekerfinale in Omaha.

Verschil kunnen maken

Von Bredow legt op de site van de Duitse bond uit: “Ik had graag iets eerder weer willen beginnen. Des te mooier is het dat ik toch zo snel weer aan de top ben gekomen.” Na de geboorte van haar dochter in augustus vorig jaar had ze in september al willen terugkeren in de internationale dressuursport. Vanwege de regels voor zwangerschapsverlof gaf de FEI haar echter geen toestemming om te starten. Samen met andere ruiters en de FN had Von Bredow-Werndl campagne gevoerd voor een wijziging van de regels voor zwangerschapsbescherming, die inmiddels zijn aangepast. “Ik ben blij dat ik een verschil heb kunnen maken voor de vrouwen in mijn sport”, zegt ze.

Dinja van Liere

Op de wereldranglijst staat Charlotte Fry nu tweede en Isabell Werth behoud haar derde plaats. Dinja van Liere zakte één plaats en is vijfde en de hoogst geplaatste Nederlandse. Emmelie Scholtens is met de veertiende plaats de tweede Nederlandse op de lijst.

Blue Hors Zepter grootste stijger

TSF Dalera BB voert de ranglijst van de dressuurpaarden aan. Glamourdale staat nu tweede. Isabell Werth’s paarden Emilio 107 en DSP Quantaz volgen op de derde en vierde plaats. Hermes N.O.P. is van de derde naar de zesde plaats gezakt. Grootste stijger is Nanna Skodborg Merrald’s Blue Hors Zepter. De zoon van Blue Hors Zack komt van plaats 104 op de achtste plaats.

Bron FN/Horses.nl