Jeugdamazones naar winst en podiumplaatsen in Jardy

De Nederlandse jeugd mocht herhaaldelijk het podium in Jardy beklimmen dit weekend. Onder meer Manouk Zuiderent, Daphne van Peperstraten, Julia Bouthoorn, Sophie van der Steen en Isa Hollands vielen in de prijzen bij de Children, U25 en pony-rubrieken.

Zaterdag won Manouk Zuiderent de landenproef bij de Children met Dollarboy S-G (v. Dont Worry) score 73,85%, ze werd bovendien tweede met Haston be Happy (v. Harry Potter) met 71,225%. Op zondag won Zuiderent de individuele proef met Dollarboy S-G in dikke 70% score.

Oranje podium in Grand Prix U25

Daphne van Peperstraten reed met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson TN) naar de winst in de U25 GP, met 70,641%. Tweede was Julia Bouthoorn met Choice Finch (v. Voice), derde Myrthe Wedda met Diamond Geezer (v. Diamond Hit). Bouthoorn had zaterdag ook nog een mooie eerste plaats in de jongepaardenproef met haar zesjarige Sir Rheingold (v. Sir Heinrich), die naar 79,2 punten liep dankzij onder meer een 8,5 voor draf.

Pony’s naar winst in kür

Zaterdag was er een tweede plaats in de individuele proef bij de pony’s voor Sophie van der Steen en Yellow Boy (v. Klein Roderijs Cocktail), Isa Hollands was hier derde met Mabeline’s Floran (v. Frodo’s Boy). Zondag in de kür op muziek deden de twee dames er nog een schepje bovenop. Vander Steen won dankzij 74,842%, Isa Hollands werd tweede met 73,5%.

