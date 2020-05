Jeugdkampioene Hannah Erbe winnend terug in de ring

Ze was Europees kampioen bij de junioren en de young riders en zat haar Nederlandse concurrentie de afgelopen jaren vaak flink in de weg bij het verdelen van de prijzen. Maar de laatste maanden was Hannah Erbe niet vaak in het zadel te zien. Na een laad-ongeluk moest ze verschillende operaties aan haar knie ondergaan. Dit weekend verscheen ze weer in de ring. En reed direct een GP-proef die boven de 70% uitsteeg.

Erbe kwam aan de start in Vreschen-Bokel, Duitsland. Haar paard Carlos 609 (v. Carabas) is de afgelopen maanden fit gehouden door haar zussen Linda en Helen en door Steffi Wolf. Vandaag beleefde de combinatie een succesvolle comeback door met 70,067% de Grand Prix te winnen. Tweede werd Oostenrijker Manuel Springhetti met Valerias (v. Vitalis) met een score van 68,8%, derde was Bettina Hausels met TI Feel the Beat (v. Fidertanz) dankzij 68,7%.

‘Einde carrière’

“Als ik voetballer was geweest, dan zou de blessure het einde van mijn carrière hebben betekent” vertelt de 21-jarige Erbe. Ze zegt dit tournooi te hebben gebruikt om een beetje dingen “uit te proberen”. Erbe: “Vooral om elke oefening heel precies te rijden.” Morgen zou het duo ook nog in de GPS kunnen starten, maar dat laat de Duitse aan zich voorbij gaan. Gisteren in de korte GP werden Erbe en Carlos derde, met 68,178%. De winst in die proef ging naar de Springhetti, die naar 69,845% reed. Tweede werd Bettina Hausels die op 68,256% eindigde.

Lichte Tour voor Haussels en Wolf

Bettina Haussels won de Intermédiair I vandaag, met Diplomat (v. Dantes). Zij scoorden 70,307%. Erbe werd in deze proef tweede, in het zadel van Serano 42 (v. Son of Cologne). De Inter II was voor Stefanie Wolf met Rockman Royal NG (v. Rockman Forever), die naar 72,544% reed, en een gat van 5% met de concurrentie sloeg.

Bron: St-Georg / Horses.nl