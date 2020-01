Jeugdteams rijden quadrille op KWPN hengstenkeuring

Afgelopen zomer beleefden de Nederlandse jeugdteams een succesvolle tijd op de Europese Kampioenschappen dressuur in het Italiaanse San Giovanni in Marignano. Alle vier de Nederlandse teams hebben tijdens dit kampioenschap de zilveren teammedaille gewonnen, daarnaast werden er ook verschillende individuele medailles behaald. Op vrijdagavond 31 januari komen de teams met hun paarden naar Den Bosch.

De EK-teams van de Children en Junioren gaan samen een quadrille rijden. Uit het Children-team rijden Lara van Nek met Amazing Comeback (v. Negro), Anniek van Dulst met Fontainebleau (v. San Remo) en Maura Knipscheer met Amaretto (v. Krack C) mee. Lara van Nek won afgelopen zomer individueel zilver met haar paard Fariska (v. Vivaldi).

Uit het Junioren-team reist Marten Luiten af naar ’s-Hertogenbosch, hij won samen met zijn paard Fynona (v. Ampère) individueel tweemaal de zilveren plak. Ook zien we de Junioren Annemijn Boogaard met Fullspeed TC (v. Ziësto), Pem Verbeek met Fernando Torres (v. Florencio I), Sanne van der Pols met Excellentie (v. Don Schufro) en reserve Chiel van Bedaf met Floris (v. Ampère) terug tijdens de hengstenkeuring.

Clinic Monique Peutz

Onder begeleiding van de bondscoach Monique Peutz rijden de leden uit het Young Riders- en U25-team mee in een clinic. Het complete zilveren EK-team van de Young Riders komt in actie. Dit team bestaat uit Esmee Donkers, Kimberly Pap, Daphne van Peperstraten en Thalia Rockx.

Daphne van Peperstraten verschijnt met haar paard Greenpoints Hotmail (v. Apache) in de ring en Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As). Esmee Donkers en Kimberly Pap hebben dit jaar ook individuele medailles gewonnen gedurende het EK. Zo won Esmee Donkers samen met haar paard Chaina (v. Sir Donnerhall) zilver in de kür op muziek en behaalde Kimberly Pap met het paard Vloet Victory (v. Jazz) de zilveren medaille in de individuele proef en de bronzen medaille tijdens de kür op muziek.

Uit het U25-team zullen Jeanine Nieuwenhuis met Great Lady TC (v. Bretton Woods) en Carlijn Huberts met Watoeshi (v. Rousseau) in de baan verschijnen. Jeanine Nieuwenhuis werd samen met TC Athene (v. United) zowel in de individuele proef als in de kür op muziek Europees Kampioen.

