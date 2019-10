Jill Bogers naar 71,4% in landenwedstrijd pony’s

In de landenwedstrijd bij de pony's op het internationale jeugdconcours in Exloo reed Jill Bogers naar een prachtige score van 71,381% met haar NRPS-pony First Hummer (v. FS Mr. Right). De combinatie kwam daarmee op de tweede plaats uit. De winst ging naar Allegra Schmitz-Morkramer uit Duitsland, die Loreley (v. FS Don't Worry) een gemiddelde score van 72,714% haalde. Daarmee stonden twee palomino's aan kop.