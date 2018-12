Johnny Depp en Imagine winnen halve finale Subli Competitie

De beste vijftien paarden uit de voorselecties kwamen deze zaterdag in actie tijdens de halve finale van de Subli Competitie bij Hippisch Centrum Harmelen. Imagine en Johnny Depp waren de overtuigende winnaars van deze halve finale.

“We hebben fijne talentvolle paarden gezien en het niveau was vandaag hoog. Wel was in de breedte de harmonie een aandachtspunt, daarmee bedoelen we dat het vanzelfsprekende in het uitvoeren van de proef nog verbetering behoeft”, vertellen juryleden Adriaan Hamoen, Jeanine van Twist en Grieteke Oldenburg.

Vierjarigen met hoog niveau

Dat het niveau bij de vierjarigen hoog was, blijkt wel uit het feit dat de eerste vier combinaties 80 punten of meer scoorden. Renate van Vliet – van Uytert reed de KWPN-hengst Johnny Depp (v. Bordeaux) naar de overwinning. “Johnny Depp beweegt met heel veel souplesse en elasticiteit en loopt elke pas hetzelfde. Hij heeft drie hele fijne gangen met een goede galop waarvoor we een negen gaven. Voor nog hogere punten zou de Bordeaux-zoon nog ietsje meer van de hand gereden mogen worden.” De hengst ontving een 8.5 voor de stap, een 8.5 voor de draf en een 9 voor de galop en voor geschiktheid als dressuurpaard.

Salvador (v. Sezuan) is een grootramig paard die laat zien dat hij ondanks zijn grootte ook te kan sluiten en beschikt over een ruime stap en opwaartse galop. De vos, die uit dezelfde lijn als de GP-hengst Sieger Hit en Furstenball komt, liep met Geert-Jan Raateland een correcte proef die goed was voor 81 punten en de tweede prijs.

Vai Bruntink bezette plek drie en vier. Met de zwarte NMK-kampioens-merrie Jatilinda (v.All at Once) scoorde ze 80.2. Deze merrie is de halfzus van de KWPN-hengst Jameson RS2. Met Jappeloup scoorde ze 80 punten. Omdat ze met maar één paard deel mag nemen in de finale zal Vai een keuze moeten maken tussen de twee All at Once-nakomelingen.

Theo Hanzon stelde JFK (v. Forty) optimaal voor in een zeer correcte proef en werd 4e met 78,8 punten. Omdat Vai Bruntink met één paard mag starten is ook Emmelie Scholtens geplaatst voor Jumping Amsterdam. De imposante vos-ruin Joe (v. Blue Horse Zatchmo) scoorde 77.6 punten. Het is een expressief en talentvol paard, maar door spanning nu wat kort in de aanleuning voorgesteld.

Vijfjarige paarden

Imagine (v. Dreamboy) en Bart Veeze waren de winnaars van de Subli finale 2017 en ook nu lijken ze de favoriet te zijn voor de titel bij de vijfjarigen. De merrie was vandaag de afgetekende winnaar met 84.2 punten. De merrie ging expressief en gedragen door de baan en ontving o.a. een negen voor de draf en aanleg als dressuurpaard.

Inferno (v.Everdale) is een compleet paard die op de gangen goed scoorde, maar de overgangen mogen nog wat meer gemarkeerd worden. Quinty Vossers reed de zwarte ruin naar 78 punten. Femke de Laat stelde Resims Invito (v.Fürstenbal) heel correct voor en behaalde eveneens 78 punten.

Theo Hanzon werd met 77 punten vierde met de Wynton-zoon Igitur v/h Goorhof, welke gefokt is uit zijn Grand Prix paard Helena v/h Goorhof. Febe van Zwambagt behaalde 76.8 punten met (v. Blue Hors Don Oymbrio). “Een stoer paard, dat knap voorgesteld werd met name een fijne bergop galop. Maar in het proefmatige kon er nog winst geboekt worden voor deze combinatie.”

Op 24 januari is de finale van de Subli Competitie tijdens Jumping Amsterdam.

Uitslag

Bron: Persbericht Sübli Cup