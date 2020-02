Jong talent Donkey Boy troeft ervaren Rosenstolz af in kür

Gisteren won de ervaring het nog van het aanstormende talent in de Inter I-proef in Noorwegen. Maar vandaag maakte de WK zilveren Hesselhoj Donkey Boy (v. Dancing Hit) geen grote fouten en kwam zag en overwon. Onder het zadel van Jan Moller Christensen won de bruine de kür op muziek in de Lichte Tour met 75,5%.

Donkey Boy liep een vrijwel foutloze proef, met goede wisselseries en een iets twijfelende pirouette. Christensen was wel duidelijk heel druk met de wissels, die gisteren misgingen. Zijn paard was zeer los en makkelijk in de beweging en vooral de drafonderdelen gingen echt al heel goed. De zigzags in galop mogen misschien nog wat meer bevestigd.

Rosenstolz tweede

De veertienjarige Rosenstolz (v. Rotspon) won gisteren nog het pleit met zijn ruiter Dennis Fisker. Vandaag was de stabiele en bevestigde proef niet meer voldoende voor de winst. Rozenstolz was af en toe wat onrustig op het bit en kwam in uitgestrekte stap wat te kort. Voor de verzamelde stap verschenen dikke onvoldoendes op scorebord. De kaarsrechte wissels en de imponerende uitgestrekte draf waren hoogtepunten.

De derde plaats ging opnieuw naar Gitte Mors Burgaard met Moselunds Dominic (v. Uno Don Diego). De combinatie reed naar 71,465%. Daarmee kaapten de Denen weer alle podiumplaatsen voor de Noorse thuisruiters weg.

Uitslag

Bron: Horses.nl