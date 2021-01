Jong talent voor Daniel Bachmann Andersen

De Deense Grand Prix-ruiter Daniel Bachmann Andersen heeft de beschikking gekregen over de achtjarige Holsteiner hengst Caracciola MT (Chin Champ x Calido I). De springgefokte schimmel van Sissy Max-Theurer won in 2019 brons op het Bundeschampionat bij de zesjarige dressuurpaarden.

Caracciola MT werd in 2016 goedgekeurd bij het Süddeutsche Verband en kwam daarna bij Sissy Max-Theurer’s Gestut Vorwerk in het Duitse Cappeln. Hij liep de veertiendagen test in Neustadt/Dosse en slaagde met 8.60.

Brons op Bundeschampionat

Onder Melanie Tewes was de hengst op het WK in Ermelo en werd elfde in de kleine finale bij de zesjarigen. In het zelfde jaar won Tewes brons met Caracciola op het Bundeschampionat.

Naar Bachmann Andersen

Eurodressage meldt op de website dat Caracciola nu naar Denemarken verhuist voor verdere opleiding. Daniel Bachmann Andersen gaat de hengst rijden. De Deense ruiter vertelt aan Eurodressage dat hij al veel Grand Prix oefeningen kent.

Bron Eurodressage