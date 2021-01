Jong talent voor Helen Langehanenberg

Helen Langehanenberg heeft de vierjarige Oldenburger hengst Ikon (Asgard's Ibiza x Blue Hors Hotline) te rijden gekregen van de Amerikaanse eigenaresse Laura Brandt. Tegenover Eurodressage vertelt Brandt: "Ik stuurde Helen via haar [email protected] gewoon een mail. Nooit gedacht dat ze zou reageren." Langehanenberg reageerde wel en verwelkomt de zoon van de populaire Asgard's Ibiza in haar stal.

Ikon werd on 2017 in Denemarken geboren bij Niels Therkelsen. De zoon van Asgard’s Ibiza komt uit de Hotline-dochter Havanna Byager. Zij is de volle zus van Herzregent, het Grand Prix-paard van Mateusz Cichon uit Polen. De Amerikaanse Laura Brandt kocht het paard als jong veulentje.

9 voor de draf

Via een thuiskeuring kreeg Ikon vorig jaar zijn dekbrevet bij het Oldenburger Verband. Anna Mitter kreeg de hengst te rijden. Het paar liep goede jonge paarden proeven en in de 14-dagen test in Schlickau kreeg de hengst 8.24 gemiddeld, met een 9 voor de draf.

Tegen verwachting een ‘ja’

Rond de jaarwisseling besloot Brandt Helen Langehanenberg te mailen met de vraag of zij de training van de hengst verder op zich zou willen nemen. Aan Eurodressage vertelt de Amerikaanse hoe ze tegen verwachting een ‘ja’ op haar vraag kreeg.

Sportcarrière

De plannen met de hengst zijn op de eerste plaatst een sportcarrière. Met als hoofddoel het Bundeschampionat. Maar hij zal ook beperkt de dekdienst ingaan.

Bron Eurodressage