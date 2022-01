Jong talent voor Olympische amazone Sabine Schut-Kery

Sabine Schut-Kery reed in Tokio haar eerste Olympische Spelen met de nu zestienjarige Hannoveraan Sanceo (v. San Remo). Met het Amerikaanse team won ze het zilver en individueel brons in de Special. Sinds kort heeft Schut-Kery een jong talent op stal. Het is de PRE hengst Fuego TG (v. Vetusto JVI), die vorig jaar op het WK voor jonge dressuurpaarden in de kleine finale dertiende werd.

Fuego TC, die afgelopen zomer door Pedro Hernandez Trivino werd voorgesteld in Verden op de wereldkampioenschappen voor zesjarigen, scoorde toen in twee rondes 77,200% en 77,400%. De PRE hengst werd aangekocht door Bridget Walker, een leerlinge van Sabine Schut-Kery die de verdere opleiding op zich neemt.

Zilver in ANCCE Cup Finale

De hengst sloot het vorig wedstrijdseizoen af met de zilveren medaille in de ANCCE Cup Finale met 82,400% in de voorronde en 79,400% in de finale.

Meerdere PRE’s

Fuego is niet de eerste PRE in de stallen van Schut-Kery. Ze rijdt ook de achtjarige Tornado Do Centurion. In het verleden had ze Marques onder het zadel, waarmee ze in 2016 tweede werd in de kür op de wereldbekerwedstrijd in Del Mar, Californië.

https://www.dressprod.com/post/fuego-tg-pour-sabine-schut-kery

Bron Dressprod