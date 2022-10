218.000 euro-merrie Fiadora kampioene op La Grande Semaine

Afgelopen week stond het in Saumur in het teken van La Grande Semaine, het Franse equivalent van de Bundeschampionate. Fiadora (Fürsten-Look x Valentino), die eerder dit jaar voor 218.000 euro werd verkocht, won de titel bij de vierjarigen en Figaro Gold (Fürst Romancier x Hohenstein) werd gehuldigd als kampioen van de vijfjarigen. Bij de zesjarigen was het Bellini Jiva (Benicio x Scolari) die de sjerp omgehangen kreeg.

Met Maxime Collard in het zadel kwam de Hannoveraans-gefokte Fiadora tot een gemiddelde van 91,67%. De zwarte merrie werd eerder dit jaar voor 218.000 euro aangeschaft op online veiling van het Hannoveraner Verband. Fiadora was direct vanaf de eerste dag van het kampioenschap de titelfavoriet en maakte haar favorietenrol met glans waar. De reservetitel was voor de Secret-zoon So Secret en zijn eigenaresse Jessica Michel Botton.

Van vijf naar één

In de kwalificatieproef moesten Pauline Guillem en Figaro Gold nog genoegen nemen met de vijfde plaats, maar dankzij een prachtige proef in de finale, die gewaardeerd werd met 84,60%, kwamen ze tot een gemiddelde van 84,14%, wat hen de uiteindelijke overwinning opleverde. Zilver was er voor Victor Brua en de Bon Coeur-zoon Berlioz.

Bellini Jiva beste zesjarige

Bij de zesjarigen kwam de in België gefokte en in Nederland ontdekte Apache-zoon Apachi van de Biebosschen nog als winnaar uit de bus, maar met 75% in de finale moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats in het kampioenschap. Elsa Maulet stuurde Bellini Jiva, die is gefokt uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde hengst Regazzoni, naar gemiddeld 81,40%. Maulet had ook de nummer drie onder het zadel, Louis Jiva (v. Libertad).

Bron: Dressprod/Horses.nl