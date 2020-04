48 paarden door na eerste videoselectie WK Jonge Dressuurpaarden

De video’s die nu zijn beoordeeld waren alle van paarden die werden ingeschreven voor het KNHS Selectietraject, de Pavo SportsFit-selectie. De selectiecommissie bestaande uit Floor Dröge, Monique Peutz en Johan Rockx selecteerde van de 62 paarden, 48 talenten voor het vervolg traject.

In de oorspronkelijke planning was het de bedoeling dat de nu geselecteerde paarden, samen met de geselecteerde paarden uit de Pavo Cup (KWPN traject), op 20 en 21 april in Ermelo werden beoordeeld. Met alle huidige coronamaatregelen kan deze bijeenkomst uiteraard niet doorgaan en zal ook worden vervangen door een observatie vanaf video.

Groepen van 20

Via de videobeoordeling die wordt gedaan als vervanging van de selectie op 20 en 21 april, wordt een groep van rond de 20 paarden per jaargang geformeerd. Deze paarden worden uitgenodigd voor de fysieke observatie die op dit moment gepland staat voor 15 en 16 juni op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Daarna zal de WK selectie bekend worden gemaakt. Op 24 juli staat er voor de geselecteerde paarden en eerste reserve een training gepland.

Verschil in opnamekwaliteit

Monique Peutz is enthousiast over de manier waarop de paarden gepresenteerd werden. “De paarden zagen er allemaal netjes uit en de mensen hadden echt veel werk gemaakt van de video’s. Er was wel wat verschil in de kwaliteit van de opnames. Sommige waren wat ver weg of met veel tegenlicht gemaakt, dat maakte het hier en daar wel wat lastig. In de mail naar de ruiters en eigenaren van de paarden die door zijn, hebben we daar nog wat tips voor gegeven.

Extra advies

“Extra tips en adviezen voor de training gaan we na de volgende selectie geven. We hebben nu alle drie, onafhankelijk van elkaar, de paarden beoordeeld en het daarna via een online call doorgesproken. Gelukkig waren we het zeer goed eens en we hebben denk ik een fijne groep paarden kunnen selecteren.”

Doorverwezen vijfjarige dressuurpaarden:

Zesjarige paarden

Zevenjarige paarden

Bron: KNHS