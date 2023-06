92 punten voor Ferguson-zoon Nero in Subli Cup Exloo

Op zondag 25 juni stond de tweede competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op het programma bij Hippisch Centrum Exloo. Bij de vijfjarigen liet Bart Veeze met Nero (v. Ferguson), de winnaars van de Subli finale voor vierjarigen, duidelijk zijn visitekaartje achter door de rubriek te winnen met een topscore van 92 punten. Bij de vierjarigen was Aniek de Laat met haar paard Oostrade (v. Vitalis) de beste met 79 punten.

Zowel bij de rubriek voor vierjarige als vijfjarige dressuurpaarden konden de juryleden mooie punten kwijt aan de deelnemende combinaties. Er was deze zondagmiddag echter één combinatie die met kop en schouders er boven uit stak.

‘Heel gemakkelijk door de proef’

Begin dit jaar schreven Bart Veeze en Nero tijdens Jumping Amsterdam nog de Subli Competitie op hun naam bij de vierjarigen. Dit jaar neemt de succesvolle combinatie wederom mee aan de Subli Competitie en ditmaal bij de vijfjarigen. Tijdens hun eerste competitiewedstrijd dit seizoen wisten ze direct een topscore te behalen. Bart Veeze vertelt: “Ik ben heel tevreden over de proef die we konden laten zien. Met Nero zit ik ook in het selectietraject voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden en na de vorige selectiewedstrijd kregen we tijdens een korte training nog wat extra tips. Deze Subliwedstrijd was een mooie gelegenheid om daar mee aan de slag te gaan. Ik kon hem nu nog iets losser rijden. Zelfs met het warme weer was hij nog super fit. Aan het eind van de proef had hij nog genoeg energie over. Ik denk dat ik nog meer last had van de warmte dan hij”, vertelt Veeze.

Hij vervolgt: “Nero loopt altijd heel gemakkelijk door de proef. Hij is ontzettend ‘steady’ en kreeg ook deze wedstrijd weer hoge punten voor zijn gangen. Voor de stap zelfs een tien en negens voor de draf en de galop. Mijn doel is zeker om ons voor dit seizoen van de Subli Competitie weer te plaatsen voor de halve finale, maar ik weet nog niet precies hoe de planning eruit gaat zien. Eerst maar eens kijken hoe het WK-selectietraject verloopt.”

Number Two en Newton M

Achter Bart Veeze en Nero eindigde Jill Bogers met de hengst Number Two op een mooie tweede plaats. Hun nette en solide proef werd beloond met een totaalscore van 78,40. Vlak daarachter eindigde Aniek de Laat op de derde plek die haar vijfjarige Newton M had gezadeld en een score van 77,40 van de jury kreeg.

Vierjarigen

Aan de rubriek voor vierjarige dressuurpaarden deden in Exloo negen combinaties mee. In de top van het klassement werden keurige punten behaald door zeer ervaren amazones. De hoogste score en de overwinning was voor Aniek de Laat met haar Paard Oostrade met een totaal van 79,00.

De vierjarige hengst Blue Horse Freelance werd gereden door Jill Bogers en de combinatie kreeg voor hun keurige proef 76.00. Het podium werd aangevuld met Leonie Bos en Origi Van De Nethe op de derde plaats.

Uitslag Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden Exloo 25 juni 2023

Vierjarigen

1. Aniek de Laat, Oostrade (v. Vitalis) – 79,00

2. Jill Bogers, Blue Horse Freelance (v.Fürstbischof) – 76,00

3. Leonie Bos, Origi Van De Nethe (v. Escamillo) – 75,60

Vijfjarigen

1. Bart Veeze, Nero (v. Ferguson) – 92,00

2. Jill Bogers, Number Two (v. Just Wimphof) – 78,40

3. Aniek de Laat, Newton M (v. Just Wimphof) – 77,40

Bron: Persbericht