Aangepast traject WK jonge dressuurpaarden bekend

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de FEI de richtlijnen voor het WK Jonge Dressuurpaarden van 2020 aangepast. Dit Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses, zoals het WK officieel heet, is voor 2020 verplaatst naar 9 tot 13 december in Verden. De minimum kwalificatiescores kunnen nu ook behaald worden op nationale wedstrijden. Ook de KNHS heeft in het selectietraject een aantal wijzigen doorgevoerd.

De vijf- en zesjarige paarden dienen een score te behalen van minimaal 75% en de zevenjarigen van minimaal 70%. Voorheen moest deze score behaald worden op een internationale jongepaardenwedstrijd. Aan deze bepaling is nu toegevoegd dat deze score ook behaald mag worden op een geschikte landelijke jongepaardenwedstrijd. Het moet wel gaan om een wedstrijd georganiseerd in 2020. De landen zijn ervoor verantwoordelijk dat het niveau van de nationale proeven, die bij de nationale selectie worden gebruikt om de minimale geschiktheidseis te verkrijgen, gelijk is aan het niveau van de FEI-tests voor 5-, 6- en 7-jarige paarden.

Instroommoment

De KNHS heeft bepaald dat er nog een instroommoment volgt voor paarden die nog niet eerder deel hebben genomen aan het KNHS-selectiemoment of de eerste observatie in april in 2020. Hoe dit selectiemoment wordt ingevuld is nog niet precies bekend, dit is afhankelijk van de regelgevingen de komende periode. Naar alle waarschijnlijkheid zal het instroommoment eind juli of in augustus plaatsvinden. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: [email protected] De aanmelding moet voor 17 juli 2020 bij de KNHS binnen zijn, eventuele aanmeldingen na deze datum kunnen niet meer instromen. “Graag ontvangen we enkel aanmeldingen van paarden die serieus in aanmerking komen voor een deelname aan het WK Jonge Dressuurpaarden”, aldus de KNHS.

Observatiemoment

Het volgende observatiemoment van de paarden die in april zijn geselecteerd vindt plaats op 1 en 2 oktober 2020 op het terrein van de Nunspeetse Ruiterclub. Dit observatiemoment wordt indoor verreden. Na deze observatie wordt bekend gemaakt welke paarden worden afgevaardigd naar het WK in Verden. Op 5 november is er nog een extra training voor de paarden die zijn geselecteerd voor het wereldkampioenschap.

Schematische weergave aangepast selectietraject

Bron: KNHS