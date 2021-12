Amber Hage en Beni Pachl bovenaan in halve finale Subli Competitie

In Harmelen stond gisteren de halve finale van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op het programma. Er werd zeer sterk gereden door de deelnemers in de rubrieken voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden wat hoge scores opleverde. Bij de vierjarigen was het Amber Hage die aan het langste eind trok en met de KWPN-hengst Mercurius ACM (v. Dream Boy) de rubriek op haar naam schreef. Bij de vijfjarigen ging de winst naar Beni Pachl met de San Remo-kleinzoon Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson).

Voor deze halve finale hadden alleen de 15 beste vier- en vijfjarige dressuurpaarden van het afgelopen selectieseizoen een uitnodiging ontvangen. De wedstrijd werd gejureerd door juryleden Veronique Roerink en Jeanette Wolfs. Wolfs vertelt: ”De paarden die we vandaag in beide rubrieken mochten jureren waren eigenlijk stuk voor stuk fantastisch. Voor ons als jury was het genieten. Zeker voor de paarden in de top van het klassement zien we veel perspectief voor een succesvolle carrière als dressuurpaard.”

Hage bovenaan bij vierjarigen met Mercurius ACM: ‘Ik heb altijd in hem geloofd’

In de rubriek voor vierjarigen wist Amber Hage met Mercurius ACM de jury ruimschoots te overtuigen. Hage over haar zelfgefokte KWPN’er: ”Ik kan vandaag maar met één woord omschrijven: fantastisch! Mercurius is er altijd voor mij en dat is een heerlijk gevoel. Iedere keer wordt hij alleen maar beter en sterker. We kregen ook prachtige cijfers voor de gangen, een 8,5 voor de stap, 9,5 voor de draf en 8,5 voor de galop. Wat hem vooral zo sterk maakt is dat hij enorm veel schakelvermogen heeft en een supersterk achterbeen. Ook klopt de harmonie gewoon en dat levert een heel vriendelijk beeld op. Hij heeft echt een topkarakter en wil altijd gaan. Ik had het zeker niet verwacht dat we het zó goed zouden doen in deze competitie, maar ik heb wel altijd in hem geloofd. Ik vind het geweldig dat we ons nu geselecteerd hebben voor de finale van de Subli Competitie tijdens Jumping Amsterdam en ik hoop van harte dat we daar in januari kunnen rijden.” Het podium van de vierjarigen werd aangevuld met Dinja van Liere en de Oldenburger McLaren (v. Morricone I) op de tweede plaats en Beni Pachl met de geodgekeurde NRPS-hengst Hexagons Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr N.O.P.) als derde.

Amber Hage met Mercurius ACM Foto: Lysanne Eijlander

Hexagons Luxuriouzz krijgt hoogste score bij vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen plaatste de juryleden Beni Pachl met Hexagons Luxuriouzz unaniem bovenaan. De stalruiter van Stal Hexagon reed de vosruin naar een score van 89,2. Jurylid Wolfs: ”De prachtige vos van Beni liet zeer goede basisgangen zien die we hebben beloond met een 9 voor de stap en zelfs een 9,5 voor de draf. Het paard beschikt over een geweldig sterk achterbeen, wat maar blijft komen. Ook laat hij een mooie zelfhouding zien en heeft hij veel vermogen om terug te schakelen. Kortom, een geweldig paard met veel toekomstperspectief.

Beni Pachl met Hexagons Luxuriouzz Foto: Lysanne Eijlander

Beni Pachl en Hexagons Luxuriouzz winnen halve finale vijfjarigen Subli competitie Foto: Lysanne Eijlander

Labarron tweede bij vijfjarigen, Supreme in top 3

Dinja van Liere behaalde de tweede plaats bij de vijfjarigen met de KWPN’er Labarron (v. For Romance I) en Bart Veeze eindigde derde met de zwarte hengst Supreme (v. Sezuan). Wolfs over de For Romance I-zoon: ”Dit paard werd zeer netjes en correct voorgesteld en liep in mooie harmonie door de baan. Labarron beschikt ook over drie zeer goede basisgangen, waarbij de draf eruit springt. De stap van de winnaar was alleen nét iets beter, wat dan ook het verschil maakte tussen die twee. Als derde eindigde Bart Veeze met Supreme die ook een super proef liet zien. Supreme is een echt een grootramig paard met veel ‘gummy’ zoals wij dat zeggen, oftewel elasticiteit in het lijf. Ook in de zijgangen was er een mooie cadans. Dit paard verwachten we ook veel van in de toekomst.”

Finalisten

Slechts vijf combinaties per leeftijdsrubriek hebben een ticket te pakken voor de finale tijdens Jumping Amsterdam. De volgende combinaties zullen op 27 januari de dressuurring in de Amsterdam RAI betreden voor de titelstrijd:

Vierjarigen: Amber Hage met Mercurius ACM, Dinja van Liere van McLaren, Beni Pachl met Hexagons Gorgeous Black Art, Renate van Uytert-Vliet met My Blue Horse Santiano, Femke de Laat met Mission

Vijfjarigen: Beni Pachl met Hegagons Luxuriouzz, Dinja van Liere met Labarron, Bart Veeze met Supreme, Eline van Egmond met Leonardo Da Silica, Jill Bogers met Lennox U.S.

Uitslag

Vierjarigen

Amber Hage, Mercurius ACM (v. Dream Boy) – 89,2

Dinja van Liere, Mc Laren (v. Morricone) – 88,4

Beni Pachl, Hexagons Gorgeous Black Art (v. Glock’s Toto Jr N.O.P.) – 86,6

Vijfjarigen

Beni Pachl, Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson) – 89,2

Dinja van Liere, Labarron (v. For Romance) – 87,2

Bart Veeze, Supreme (v. Sezuan) – 84,6

Bron: Persbericht