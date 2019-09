Andrea Timpe grist ticket Nürnberger Burg-Pokal weg voor neus Freese, Langehanenberg en Buchwald

In een sterk deelnemersveld vol goedkeurde hengsten en WK-paarden hield Andrea Timpe in het zadel van Don Carismo (Don Crusador x Carismo) haar hoofd koel op de selectie op het terrein van Gut Hohenkamp. Haar score van 73,683% was ruimschoots genoeg voor de overwinning en leverde de amazone en de Hannoveraanse ruin een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal op.