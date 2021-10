Andreas Helgstrand trekt Jovian terug uit Deens kampioenschap

Op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden anderhalve maand geleden in Verden won Jovian (Apache x Tango) met Andreas Helgstrand de titel bij de zevenjarigen. De combinatie zou deze week deelnemen aan Deens kampioenschap jonge dressuurpaarden maar Helgstrand heeft besloten de hengst terug te trekken.

“Het is een druk jaar geweest en zodoende heb ik er voor gekozen om Jovian nu thuis te laten”, vertelt Andreas Helgstand. “Voor hem is het verdiend maar ik begrijp dat ik velen teleurstel met deze beslissing. Maar ik kan verzekeren dat het goed gaat met Jovian. We richten ons erop om hem klaar te maken voor zijn debuut in de Grand Prix.”

Bron: Horses.nl