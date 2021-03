Asgard’s Ibiza-dochter Australisch kampioen 4-jarige dressuurpaarden

Op het Australisch kampioenschap voor jonge dressuurpaarden stuurde Grand Prix-amazone Maree Tomkinson Imagine II (Asgard's Ibiza x St. Mortiz) naar de zege bij de vierjarigen. De door Johannes Westendarp uit Duitsland gefokte merrie scoorde 89,80 punten in de finale en kreeg naast de magische 10 voor haar galoppade een 9,5 voor haar aanleg als dressuurpaard. Bij de vijfjarigen liep de Van Olst-veilingtopper Luckybird (Everdale x Metall) naar de derde plaats.

Verder kreeg Imagine II achten voor haar stap en draf en een 8,5 voor de submission. In de finale versloeg ze Quizzical R (Questin R x Jive Magic) met diens ruiter Tyler Bain en de als derde geplaatste HB Fürst Choice (Fürst William x Chequille Z).

Van Olst-veilingtopper derde bij vijfjarigen

In het kampioenschap voor vijfjarigen werd de derde plaats opgeëist door de KWPN-gefokte Luckybird (Everdale x Metall). De door C.J.J. van Bavel gefokte ruin liep onder Victoria Weir naar 79,40 punten. Luckybird was in 2020 de topper van de Van Olst online veiling, waar hij voor 67.500 euro werd afgeslagen.

Drie kampioenslinten voor Jayden Brown

De overwinning ging naar Jayden Brown met Willingapark Tito (Top Gear x Florencio). De ruiter had ook de winnaar bij de zesjarigen, Willingapark Fangio (Flannell x Laurentio), en de beste zevenjarige, Willingapark Quincy B (Quaterback x Desperados), onder het zadel.

Bron: Eurodressage/Horses.nl