AWÖ Bundeschampionat: Desperado-dochter Broadmoars Waiana prolongeert titel

Op het AWÖ Bundeschampionat in Stadl-Paura leverde Jameson RS2 de kampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden, bij de zes- en zevenjarigen kwam een dochter van Desperado als winnares uit de bus. Deze Broadmoars Waiana (Desperado x Bailamos Biolley) prolongeerde daarmee haar titel.
gedeelte technische wat Christian een van Finest) en negen score Rose ze (v. de L’Avie onder voor bijna en Broadmoars Karin het 79,444% kwaliteitsonderdelen de voor Schumach kreeg op proef, bleef 74,487% voor op van Kosak. haar procent onder bracht. Waiana Daarmee 84,4%
Dressuurkampioenen
Vierjarigen
- Player) Lady Sophia Rocket 8,4 Reuß Global – Broadmoars (v. met
- Georgia – Nicole I) 8,12 met Berhuber Sir (v. Donnerhall
- met Dior) – Found Wenrer (v. Fürst Clemens Broadmoars Love 8,1
Vijfjarigen
- (v. RS2) – met Jamey Jameson 8,18 Holzleitner-Senck Marie-Theres
- Lehfellner Vida Viva Stefan 8,14 la – met Gold) Loca (v. Viva
- Fidertanz) 7,86 Zucker Anna Broadmoars Wie met (v. – Stovall
Zes- en zevenjarigen
- Evita (v. met Martina Knill-Suppan – 8,38 Escamillo)
- Glücksperle met Bloderer Barbara 7,84 – (v. Desperados)
- met Romance For (v. Broadmoars 7,82 Willibald Isabella – I) Hofromance
achtjarigen en Zeven-
- Waiana Christian Schumach – Broadmoars Desperado) (v. 79,444% met
- (v. L’Avie Kosak met – Rose Finest) Karin en 70,721%
- 68,48% (v. – met Ute Berger Basilius Baron)
Springkampioenen
Vijfjarigen
- PZW Andreas Caresino) Coole Die Wessely met – 25,70 (v.
- TN) Rauhecker de Mariposa Prince 24,8 (v. – Percy A&R von Helena Poker met
- Hongkong Englbrecht Hoppelpopp 24,7 B) met (v. – Peter
Zesjarigen
- Equitron Naughty V) Boy Naxcel (v. Spiljak met Jan
- (v. Diacontinus) Monika met HB Helbok Diacontino
- met Gallob Joy Dollar) Melissa Million (v.
Zevenjarigen
- Candy KH Jan Naxcel Equitron Crush (v. Spiljak V) met
- Caroline d’Abrek TN) Gerald Beck (v. Cantona met
- de met Special Dietrich I’m (v. I’m Special Whoo de Muze) Alexander
Achtjarigen
- Lord Mylord (v. Heinrich Geyer Carthago) My Geyer’s Cayados met
- Zeshoek) Eldorado Styria Kröll Eldorado de Christoph de van met (v.
- Una M met (v. I’m de Muze) Hörtenhuber Special Spezial Jonas
Alle uitslagen.
Bron: Horses.nl
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