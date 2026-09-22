AWÖ Bundeschampionat: Desperado-dochter Broadmoars Waiana prolongeert titel

Savannah Pieters
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AWÖ Bundeschampionat: Desperado-dochter Broadmoars Waiana prolongeert titel featured image
Emmelie Scholtens met Desperado. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op het AWÖ Bundeschampionat in Stadl-Paura leverde Jameson RS2 de kampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden, bij de zes- en zevenjarigen kwam een dochter van Desperado als winnares uit de bus. Deze Broadmoars Waiana (Desperado x Bailamos Biolley) prolongeerde daarmee haar titel.


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