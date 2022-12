Bart Veeze en Beni Pachl winnen halve finale Subli Competitie vier- en vijfjarigen

15 vierjarigen en en elf vijfjarigen dressuurpaarden mochten vandaag van start in de halve finale van de Subli Competitie. Per leeftijdscategorie konden vijf combinaties zich kwalificeren voor de finale op 26 januari 2023 tijdens Jumping Amsterdam. Bij de vierjarigen was het Bart Veeze die er met Nero (v. Ferguson) met kop en schouders bovenuit stak. De rubriek voor vijfjarigen werd gewonnen door Beni Pachl met Hexagons Miamanda (v. Toto Jr).

Bart Veeze kwam met Nero als tweede de ring binnen gereden en maakte direct indruk bij de aanwezige juryleden Adriaan Hamoen en Floor Droge. Jurylid Adriaan Hamoen spreekt vol lof over de winnaar: “Het paard Nero bezit ongelooflijk veel kwaliteit. Het ziet er allemaal heel vanzelfsprekend uit en hij gaat met het grootste gemak met zijn oortjes erop door de rijbaan. Nero is een paard met ontzettend veel afdruk. Zeker zijn stap is een grote plus en die hebben we dan ook beloond met een 9,5. Daarnaast wordt hij ook heel professioneel voorgesteld door Bart. Van deze combinatie worden we echt heel blij.”

Goed gevoel

Zelf was Bart ook erg blij met zijn prestatie. “Nero geeft me een heel fijn gevoel. Hij loopt heel steady de proef door en nergens wordt het voor hem te moeilijk. Dat is echt uitzonderlijk voor een vierjarige. Onze hoge score van 88 was een fijne en leuke bevestiging van mijn goede gevoel over de proef. Ik kijk heel erg uit om de finale met hem te rijden in Amsterdam. Ik hoop ontzettend dat het deze editie wel door mag gaan tijdens Jumping Amsterdam. Vanwege alle coronamaatregelen werd het steeds op het laatste moment afgelast terwijl ik voorgaande edities ook steeds goede paarden had. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik nu wel met Nero kan rijden in de RAI. Het wordt vast super leuk!”

Nashville Sw

Ook over nummer twee Femke de Laat met Nashville SW (v. Secret) was de jury zeer te spreken. Adriaan: “Het totale beeld zag er heel goed uit en het paard toonde veel afdruk in de draf. We hadden alleen graag iets meer activiteit in de stap gezien.” Zowel Bart als Femke zijn hun eigen reserve voor de finale in Amsterdam. Femke eindigde met haar andere paard Nox (v. Furst Romancier) als vijfde en Bart werd met zijn tweede paard Nirvana zesde. Beiden mogen slechts één paard starten in de finale en moeten dus kiezen wie ze meenemen naar Amsterdam. Dat betekent dat nummer zeven Charissa Buurmeijer met No Limit (v. Geniaal) ook afgevaardigd wordt naar de finale.

Vijfjarigen

Ook in de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werden er nette scores gereden. De uitslag lag zeker in de top van het klassement zeer dicht bij elkaar, maar het was Beni Pachl die met Hexagons Miamanda het verschil maakte en bovenaan eindigde. Jurylid Adriaan Hamoen was erg tevreden over deze combinatie: “Miamanda heeft drie zeer correcte gangen en werd erg correct voorgesteld. De combinatie mistte alleen net een fractie activiteit in de stap.

De scores lagen erg dicht bij elkaar want vlak daarachter werd Renate van Uytert-van Vliet met My Blue Hors Santiano (v. Sezuan) verdiend tweede. Dat paard is echt een krachtpatser en kan heel goed galopperen. Er zaten alleen nog wat kleine verstoringen in de proef en we hadden graag iets meer controle gezien in de proef. Maar zeker een geweldig paard met veel potentie voor de toekomst.”

Uitslag

Vierjarigen

Bart Veeze, Nero (v. Ferguson) – 88 Femke de Laat, Nashville Sw (v. Secret) – 83,8 Theo Hanzon, Nabuco van het Goorhof (v. Secret) – 83,6

Vijfjarigen

Beni Pachl, Hexagons Miamanda (v. Toto jr) – 82 Renate van Uytert-van Vliet, My Blue Horse Santiano (v. Sezuan) – 81,6 Femke de Laat, Mission (v. Eye Catcher) – 81,4

Bron: Horses.nl/ persbericht