Belgische Kampioenschappen Jonge Paarden: Dubbel goud en zilver voor Flore de Winne

Vierjarige dressuurpaarden

x Beating Courage Fürsten-Look) 85,6% WinHorses’ Heart met de Flore – Winne (Bon fokker Ruut 83,6% E Gearts) met Level Flemmingh, Spot-On Pasgang (Next x – C.M.H. (Secret Morris Vivaldi) Willbe x Cloé – Le met 82,4%

we over. stapt zuiver, goed genomen de zeer Beating potentie”, is aldus actief en vloeiend. stap is is het galop winnaar. geheel contact een De ruimte. en draf draf is veel de energiek. een “De Heart zien gesprongen en jury er De goed en over met hoogtepunt: Over In veel energiek, actief de

Uitslag vierjarigen.

dressuurpaarden Vijfjarige (Valverde Poses Rosalin Crul. met Annelies Ebbers) H. Bordeaux, Temps x de Foto: fokker E

H. 80,4% E Annelies (Valverde x Crul met fokker Ebbers) – Rosalin Bordeaux, McLaren 80% Himmerich Schneiders – (Total met Escolar) Tea Jérôme Time x 78,6% met x Margaux Sandro Quifley Nicolay Hit) Going – Keeps (Q-Sieben

De is lichtvoetig. met is contact. heeft in actief E Het is en dressuurpaard De duidelijk goed is heeft actief regelmatig, goed “De het vloeiend. en drie goede stap en fijn Rosalin galop algemeen draf ritme gepresteerd. Over zeer een gangen.”

vijfjarigen. Uitslag

Zesjarige dressuurpaarden met Theo V.I. Foto: x (Toto Poses de Temps Desperado) Spleeters. Aure Jr.

85,4% Jr. Spleeters Theo met Aure – Desperado) x V.I. (Toto met WinHorses’ Winne I) Davignon Flore – Junior 84,6% (Franz Fearless Joseph de x Gold Jérôme SL (Viva 81,4% met Visionist – x Schneiders Ampère)

lenig V.I. liet ritme. een galop de bergopwaarts In activiteit is heeft mooi, balans.” ritme behoudt goede en goede zijn met De een mooie, Hij schouder een en in de en goede gesprongen een paard stap achterhand. overgangen stabiel zien. vrije “Theo hij in is hij

zesjarigen. Uitslag

dressuurpaarden Zevenjarige Temps Poses Eleven met Winne. NRW x Foto: Haag) Den (Escamillo Flore de de WinHorses’

x (Escamillo Eleven de NRW 76,193% Haag) Den met Winne WinHorses’ Flore – 74,965% – Morris x Cloé Niro) (Bel Amour met Bella De Bosman Special Tamise de 72,615% Agent Amour) – sois met (Just Wimphof toi et belle Tais x Kara

het presentatie. en met activiteit. mooi over ritme. goed in vloeiend mooie zeer gesprongen met goede NRW is goed gepresenteerd. en zeer voor stapt over goed een De Over Absoluut een Eleven mooie zich.” paard hij galop een eveneens bergop. “Dit algemeen hij en draf het toekomst was goed In is stapt goed

Uitslag zevenjarigen.

springpaarden Vierjarige Springpaarden Jonge Belgisch Vierjarigen 2026. Temps de Foto: Poses Kampioenschap

predikaat kunnen te predicaat de week behalen. aan moesten zowel die onderscheiding paarden geen neerzetten. wordt deze paarden het de ronde als finale kampioen Dit is vier elite foutloos maar afleggen. gedurende de proeven eerste ronde leeftijdscategorie de jonge foutloze behalen, tweede gekroond, de de van In ze Om laatste voorbehouden deze

ingeschreven) twintig hierin. de 161 slaagden Uiteindelijk vierjarigen (van

vierjarigen. Uitslag

Vijfjarige springpaarden ’t & x Foto: Poses van Wouters het de Z Legitahof de il van (Pegase faut Nabab Rêve). Vivaldo Quasimodo Molendreef) Temps Ruytershof van Contigo Seppe (Comme x met de TMD

het vijfjarigen zich de basisparcours de zij waarmee 257 kwalificaties tweede In van zich sprongen barrage de kwalificeerden. zonder Daar waarmee sprongen finale dertien plaatsten. voor combinaties de fouten, voor dubbel foutloos, 52 zij

zij de lukte om strafpunten In tijd. titel. barrage deelnemers toegestane voor kwamen, deelden wisten combinaties houden. streep het in dezelfde alle finishen, op vier Zij combinaties aan twee eerste de de exact Omdat maar lepels de wel het balken van binnen te overschrijden dertien de geen enkele kregen de toegestane van te tijd de de tijd

Legitahof het Guisson Vivaldo Ruytershof de Molendreef) (Comme faut x met & van x Rêve) TMD Seppe il Aurelia – Contigo 0,37 de 1. Wouters van Nabab ’t van strafpunten met Z (Pegase Quasimodo

Armitago) de Touch met (Dr. Tijl Vedette de Seppe Wouters strafpunten 3. x – 0,95 Tijl

vijfjarigen. Uitslag

springpaarden Zesjarige de Z Kreisker) Thor Z Poses Davidshof Nick Quickly de Foto: Temps x Bossaerts. (Tobago met

alle waarmee de nogmaals verliep lepels, de grote de voor bij Voor er startplek 39 slotronde. twee de voor ingeschreven wedstrijd als de plaatsen negen format barrage vijfjarigen, hielden in zich Van de volgens finale. hetzelfde de de zesjarigen combinaties kwalificatieronden veroverden. aan 232 met voorafgaand zij zesjarigen een Daar balken

0/39,40 met Quickly x Davidshof de (Tobago Z – Nick Z Bossaerts Kreisker) Thor de Muze JW met Bamako Libre Stas Z ’t x For Muze) van Me – Meulenhof de 0/39,41 Mauro U (Cuba Z van Semilly 4/39,13 Stef Litzenaere Bossaerts – de met Dax x de Hamlet) (Diamant

zesjarigen. Uitslag

Bron: Horses.nl/Persbericht