Belgische Kampioenschappen Jonge Paarden: Dubbel goud en zilver voor Flore de Winne

Savannah Pieters
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Belgische Kampioenschappen Jonge Paarden: Dubbel goud en zilver voor Flore de Winne featured image
WinHorses' Beating Heart (Bon Courage x Fürsten-Look) met Flore de Winne. Foto: Temps de Poses
Door Savannah Pieters

Afgelopen week stond het in Gesves in het teken van de Belgische Kampioenschappen voor Jonge Spring- en Dressuurpaarden. Bij de dressuurpaarden heeft Flore de Winne goede zaken gedaan. De amazone reed WinHorses’ Beating Heart naar de titel bij de vierjarigen, WinHorses’ Eleven NRW naar de titel bij de zevenjarigen en pakte met WinHorses’ Fearless ook nog eens het zilver bij de vijfjarigen.

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