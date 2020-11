BK Jonge Dressuurpaarden dit jaar alsnog van de baan

Na wekenlange discussies heeft het organisatiecomité (CE te Gesves) in overleg met de LEWB met grote tegenzin de moeilijke beslissing genomen om de Belgische Kampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden 2020 niet te organiseren. Na twee keer uitstellen eerder dit seizoen, eerst van augustus naar november en vervolgens van november naar half december, werd volgens de organisatie vastgesteld dat de huidige omstandigheden een goede voorbereiding van een evenement van deze omvang onmogelijk maken.

“Er zijn te veel onzekerheden voor de organisatie van deze kampioenschappen, of het nu gaat om de bevoegdheid om amateur- en beroepssporters samen te brengen tijdens een sportwedstrijd of om een kwaliteitsvolle ontvangst van juryleden en deelnemers te garanderen”, aldus de Belgische federatie.

Omstandigheden winnen van doorzettingsvermogen

“Aangezien de faciliteiten ook als een provinciale ruiterschool dienen, worden boven op de specifieke sanitaire beperkingen van de sportsector deze van de schoolwereld toegevoegd. We zijn net zo teleurgesteld als alle liefhebbers van dit evenement, maar de huidige omstandigheden hebben het van ons doorzettingsvermogen gewonnen. We kijken ernaar uit om u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen, in de hoop dat het seizoen 2020 onder het teken van Covid-19 nog slechts een slechte herinnering zal zijn. We hopen eveneens dat we de Jonge Kampioenen van deze discipline in 2021 waardig kunnen vieren.”

Bron: KBRSF