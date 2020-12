Bonheur de la Vie geeft visitekaartje af voor Louisdor finale

De achtjarige KWPN-ruin Bonheur de la Vie (v. Bordeaux), gefokt door de familie Gijsbers uit Loosbroek, won vanmiddag de inloopproef van de Louisdor Preis Finale. Onder het zadel van de Deense Sandra Luxoll liep Bonheur naar 75,837%, ruim 2% los van de concurrentie. De daadwerkelijke finale wordt zondag verreden.

De Scandinavische ruiters lieten goed van zich horen in de inloopproef voor de finale van de Louisdorpreis. De Finse Emma Kanerva werd met Greek Air (v. Gribaldi) tweede, dankzij 73,581%. Vanwege de coronamaatregelen is de finale dit weekend niet in Frankfurt, maar op het nabijgelegen Gestüt Schafhof in Kronberg. De Louisdor is dé competitie voor acht- tot tienjarige dressuurpaarden, die gereden wordt in korte Grand Prixproeven. Tijdens de inloopproef mag er nog een zweep mee, de daadwerkelijke finale wordt zonder zweep gereden.

Hugo Boss Platinum

Bonheur de la Vie (stamboeknaam Hugo Boss Platinum) verscheen als één na laatste in de ring met Luxoll, die het paard ook in bezit heeft. De ruin viel op met zijn stabiele proef, waarin ook de passage en piaffe al zeer zeker en regelmatig waren. Zeker voor een achtjarige. Ook Heike Kemmer, die de livestream van Clipmyhorse van commentaar voorzag was lovend: “Dit paard is zeer ijverig, het is vast heel leuk om daarop te zitten.” Nuxoll zelf had eerder al laten weten: “Dit paard is een droom”.

Greek Air en Denoix PCH

Emma Karevna toonde met de negenjarige Greek Air een zeer nette proef, al was er wat spanning in de piaffes. Karevna’s paard heeft een mooie uitgestrekte stap en de amazone reed een zeer brutale uitgestrekte galop. De kleine pirouettes en vlekkeloze wisselseries waren hoogtepunten. Karevna hield het hoofd goed koel op de wat opgewonden vos.

Laatste starter Hubertus Schmidt kwam aan de start op de achtjarige Denoix PCH (v. Destano). “Ik rijd hem thuis maar een half uurtje, want hij wil alles doen en aanbieden” liet Schmidt eerder al weten. Zijn paard viel op met zijn lossigheid in de beweging. Hij was wel wat onzeker in de eerste piaffe en in de staponderdelen. Het duo toonde een mooi kleine en gezette linkerpirouette, maar Denoix werd wat heet in de rechterpirouette na fouten in de wissels om de twee. Zowel Schmidt als zijn paard leken te balen van die misser. Een beloftevolle combinatie, die nog wat zekerder en brutaler moet worden. Met 73,372% was er vandaag de derde plaats. Als het morgen foutloos lukt, dan komt daar nog wel wat bij.

Bachmann Andersen op vier

Opvallend veel achtjarige paarden bij de top van de inloopproef vandaag. Op de vierde plaats eindigde de Deen Daniel Bachmann Andersen met de zeer getalenteerde Marshall-Bell (v. Don Romantico). Het paard heeft een sensationeel achterbeen, maar is nog wat groen in de passage en piaffe. De proef was goed voor 73,233%.

First Romance verprutst wissels

Dorothee Schneider rijdt op één van de favorieten voor de eindoverwinning, de tienjarige First Romance (v. For Romance). Het duo kreeg een – zeer snel herstelde – huppel in de uitgestrekte galop maar daarna ging het ook mis in wissels om twee. First Romance werd overijverig en kwam ook aan het eind van de eners niet meer tot goed doorgesprongen wissels. De fouten kostten het duo heel veel punten al was hun score nog altijd dik 71%.

Uitslag

Bron: Horses.nl