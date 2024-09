BuCha: Fürst Samarant-dochter Felice wint kwalificatie vijfjarigen met 8,62

Waar de jury op de Wereldkampioenschappen in Ermelo om 9.30 uur direct al in feeststemming was met een score van bijna 89 punten, werd er op de Bundeschampionate in Warendorf (dit jaar dus gelijktijdig met de Wereldkampioenschappen!) wat behoudender gepunt. De hoogste score van 54 combinaties werd neergezet door de Westfaalse merrie Felice (Fürst Samarant x Riverside). Zij won Greta Heemsoth, de stalamazone van Ingo Pape, met een 8,62 gemiddeld en onder andere een 9 voor de dürchlässigkeit.

Die 9 was de enige 9 die vergeven werd in de kwalificatie voor vijfjarigen. De op één na hoogste punten waren voor DSP Dante’s Sunrise S (Dante Weltino OLD x Fürstenball) onder Ines Fleischmann met een 8,44 (1e in eigen afdeling) en net iets minder scoorde Saluna W OLD (Secret x Wolkenstein) onder Julia Schulte (8,42/2e in eigen afdeling).

Secret-feestje

De rubriek voor vijfjarigen was een Secret-feestje in Warendorf. Maar liefst twaalf nakomelingen uit zijn tweede jaargang verschenen in de baan, vier daarvan eindigden in de top-6 en vijf in de top-20.

De kwalificatie voor vijfjarigen werd in meerdere afdelingen opgedeeld en daarom werd ook Singleton (Secret x Damsey) tweede met een 8,36 en was er een derde plaats voor Silent Wings (Secret x Sandro Hit).

Möller is het nog niet verleerd

De ongelukkige planning (WK Ermelo en Bundeschampionate Warendorf) noopten de eigenlijk al gepensioneerde Eva Möller ertoe om haar witte rijbroek uit het stof te halen. Dat deed ze niet onverdienstelijk. Met Farino (v. Fürst Toto) werd de Helgstrand-amazone vierde in haar afdeling (8,2). In de andere afdeling was de vierde plaats voor nóg een Secret: Segafredo (8,22).

Escaneno

De populaire dekhengst Escaneno (Escamillo x Veneno) bleef terecht staan bij de WK-kwalificaties en daarom loopt hij dit weekend in Warendorf in plaats van in Ermelo. Met een vrij royale 8,14 haalde hij direct de finale.

Complete uitslag

Bron: Horses.nl