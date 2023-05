BuCha-kwalificatie Schenefeld: Drie keer raak voor Jacob Schenk

Jacob Schenk, stalruiter bij Klosterhof Medingen, kreeg afgelopen weekend maar liefst drie paarden voor de Bundeschampionate geselecteerd. Met de in Hannover goedgekeurde hengst Fontane (For Romance II x Stedinger) won hij de rubriek voor zesjarigen. Fontane, in 2020 nog goed voor brons op het Hannoveraans kampioenschap, liep naar een 8,4.