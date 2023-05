BuCha-kwalificatie Syke: Vitalos en Rheinglanz aan kop

De WK-zilveren Vitalos (Vitalis x De Niro) heeft afgelopen weekend een ticket voor de Bundeschampionate veroverd. Op de kwalificatie in Syke liep de zesjarige hengst naar een 8,8 en was daarmee de beste in zijn leeftijdscategorie. Bij de vijfjarigen was de overwinning voor de Trakehner-kampioen Rheinglanz (Helium x Couracius). Ook was er in Syke een weerzien met 800.000 euro-hengst Lord Europe (Lord Leatherdale x Boston).

Vitalos heeft in zijn tot dusver nog korte carrière al veel gewonnen. Hij won de verrichtingstest in Denemarken, in 2021 won hij het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten en vorig jaar voegde hij daar zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden aan toe. Inmiddels is de hengst zes jaar oud en in Syke liep hij zijn eerste wedstrijd na het WK van vorig jaar. Hij kreeg 8,5-en voor de stap, Durchlässigkeit en algemene indruk, een negen voor de draf en een 9,5 voor de galop.

Zesjarigen

Nog vijf combinaties scoorden een acht of hoger en ontvingen daarmee ook een uitnodiging voor Warendorf. Dat zijn Ida Reich met Frauenheld HK (Feinrich x Bordeaux), Joline Durand met Rock Festival (Rock Forever I x Fürstenball), Anna Mitter met For Donnerhall (Fürst Jazz x Sir Donnerhall I), Sandra Kötter met Sezuana (Sezuan x Belissimo M) en David Taylor met Bonds in Black (Bonds x Sezuan).

Twee negens voor Rheinglanz

De kwalificatieproef voor vijfjarigen werd in twee groepen verreden. In de eerste groep kwamen Eva Möller en Rheinglanz als winnaars uit de bus. De Trakehner-hengst liep tot dusver maar een handjevol wedstrijden, in 2022 liep hij zelfs maar één nationale wedstrijd. In Syke maakte hij een goede indruk. Hij kreeg 8,5-en voor de draf, galop en algemene indruk en negens voor de stap en Durchlässigkeit. Dat bracht hem gemiddeld op een 8,7, de hoogste score in zijn leeftijdscategorie. De tweede groep werd met een 8,6 gewonnen door Jessica Lynn Thomas en Be My Love (Bon Coeur x Floriscount).

Vijfjarigen

Naast de twee winnaars behaalden nog zes combinaties een acht of hoger. Ellen Bruun met Royal Black Diamond (Rotspon x Laurentio), David Taylor met For Maine (Feinrich x Wolkentanz I) en MDM Inflagranti (Asgard’s Ibiza x Sandro Hit), Christine Stricker met Balu (Benicio x Waterford), Julia Bolte met Special Design (Secret x Relevant) en Leonie Richter met Titania K (Top Gear x Prestige Pilot).

Lord Europe

Lord Europe werd in 2018 premiehengst op de hengstenkeuring van Hannover en kwam daar voor 800.000 euro in bezit van Andreas Helstrand en Paul Schockemöhle en mede-eigenaar Joop van Uytert. In 2022 werd hij op twee nationale wedstrijden uitgebracht door Julian Fetzer, maar inmiddels zit Leonie Richter in het zadel van de hengst. In Syke liep hij zijn eerste Lichte Tour-wedstrijd. In de rubriek voor zeven- tot negenjarige paarden scoorde hij 73,294% en won daarmee.

Uitslag zesjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag Lichte Tour voor zeven- tot negenjarigen.

Bron: Horses.nl/St. Georg