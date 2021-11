Bundeschampionate-finalist Chuck Bass verkocht aan Lisa Müller

Kira Goerens-Ripphoff's dubbele Bundeschampionate-finalist Chuck Bass is verkocht aan de Duitse Grand Prix-amazone Lisa Müller. De door Helga Schwätzler gefokte 7-jarige Westfalian is van Cennin uit Rosalie (v. Rosentau x Ravallo x Matcho AA).

De door Kira Goerens-Ripphoff opgeleide hengst maakte in 2018 als 4-jarige zijn showdebuut. In 2019 kwalificeerde hij zich voor het Bundeschampionate en werd 21e in de finale van de 5-jarige dressuurpaarden in Warendorf. In 2020 promoveerde hij als 6-jarige naar M-niveau en herkwalificeerde zich voor het prestigieuze Bundeschampionate, waar hij als 14e eindigde in de finale van de 6-jarige dressuurpaarden na het winnen van de kleine finale.

Verkocht aan Lisa Müller

Chuck Bass was eigendom van de Oostenrijkse eredivisievoetballer Martin Harnik en zijn vrouw Sharon, die hem de afgelopen vier jaar in training hielden bij Goerens-Ripphoff. De zwarte Westfalian is nu verkocht aan een ander gerenommeerd Duits voetbalduo, Thomas en Lisa Müller. De Müllers runnen een dressuurtrainings- en fokstal, Gut Wettlkam, in het zuiden van Duitsland.

Goerens-Ripphoff: ‘Ik heb een ongelooflijk leuke tijd gehad’

“Ik heb een ongelooflijk leuke tijd gehad met dit paard en hij heeft nu het beste huis gevonden dat je maar kunt bedenken,” vertelde Kira Goerens-Ripphoff. “Hij kwam meer dan drie jaar geleden bij ons en het was meer liefde op het tweede en derde gezicht. Hij had een heel bijzonder karakter, gevoelig en mensgericht, maar absoluut bang voor alles wat nieuw was. Met geduld en tijd, die we hem gaven, leerde hij zijn uitzonderlijke kwaliteit en werkmentaliteit voor de ruiter te tonen.”

Bron: Horses.nl/Eurodressage