Classico TN, Arezzo VDL, For Romance I en Franklin leveren kampioenen ONNK

Het Open Noord Nederlands Kampioenschap vrijspringen en -bewegen zit er op. Classico TN leverde uit zijn eerste jaargang de kampioen in de grootste groep: het kampioenschap vrijspringen voor driejarigen werd gewonnen door O Fantastico B. Bij de vier tot en met zevenjarige springpaarden was de zege voor Nick T (v. Arezzo VDL). Bij de dressuurpaarden wonnen Fontana (v. Franklin) en Ovieni (v. For Romance I).

Via drie voorselecties (in Drenthe, Friesland en Gronigen) selecteerden zich zeventien driejarigen voor de finale vrijspringen. Aan kop kwam hier de ruin O Fantastico (Classico TN x El Salvador) van H. Bakker met een totaal van 60,5 punten (met 9’s voor vermogen en aanleg). Tweede werd Oilily Forever (Arezzo VDL x Zirocco Blue) met 60 punten en derde Oklahoma VD (Grand Slam VDL x Zirocco Blue VDL) met 59,8 punten.

Nick T

Bij de vier tot en met zevenjarige springpaarden was de zege ook voor een ruin. Met 57,9 punten werd de vierjarige Nick T (Arezzo VDL x Cantos) van J. van Meel de kampioen bij de oudere springpaarden.

Franklin en For Romance I

Bij de dressuurpaarden werden de topscores neergezet door dochters van For Romance I en Franklin. In de rubriek voor driejarige dressuurpaarden haalde Ovieni (For Romance I x Krack C) van K.E. Reitsma de hoogste score: 58,5 punten.

Bij de oudere dressuurpaarden (4 t/m7 jaar) was de hoogste score voor Fontana (Franklin x Quaterback) van N. Alting. De merrie kwam op 59,5 punten met onder andere een 9 voor de draf en de aanleg.

Uitslag