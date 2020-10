Dana van Lierop en Diederik van Silfhout winnen overtuigend Subli Competitie Varsseveld

Op vrijdag 9 oktober stond in Varsseveld een wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden op het programma. De rubriek voor vierjarigen werd na een hobbelige voorbereiding gewonnen door Dana van Lierop met De Ville FS (v. Don Juan de Hus). In de rubriek voor vijfjarigen ging de winst naar Diederik van Silfhout met Kyando (v. Arlando K).

De rubriek voor vierjarigen werd beoordeeld door juryleden Mascha Reijs en Thea Vermunt. Zij gaven de hoogste punten aan Dana van Lierop en De Ville FS. Hoewel de combinatie met maar liefst 83.4% de rubriek overtuigend won, verliep hun voorbereiding op de proef niet geheel vlekkeloos. Dana vertelt: “Tijdens het losrijden was De Ville FS nog heel erg fris en na een paar flinke bokken zag ik de bodem ineens van heel dichtbij. Volgens mij moest het er gewoon echt even uit. Hij is ten slotte nog maar vier jaar en het was pas onze derde wedstrijd samen. Zodra ik weer opstapte was hij direct volledig geconcentreerd en kon ik zonder problemen de proef rijden. Hij liep verder heel fijn en gaf me hetzelfde goede gevoel als ik thuis in de training ook ervaar. De Ville FS is gewoon een fantastisch paard en ik ben erg blij dat ik hem mag rijden. Hij kan ontzettend goed galopperen en hij loopt van zichzelf al heel mooi bergop. Ook zijn verruimingen in de draf en galop zijn heel sterk. Soms is hij misschien nog wat groenig maar dat mag ook voor zijn leeftijd. Hij laat in ieder geval heel veel potentie zien voor de toekomst.”

Vijfjarigen

De rubriek voor vijfjarigen werd gejureerd door juryleden Monica Drohm en Thea Vermunt. Zij waren erg tevreden over de verrichtingen van de deelnemers in de ring en konden een duidelijke winnaar aanwijzen: Diederik van Silfhout met Kyando. Deze combinatie scoorde met 84,2 de hoogste punten van de dag. Jurylid Thea Vermunt vertelt: “Kyando van Diederik is absoluut een zeer talentvol paard met een imponerend voorkomen. Hij beschikt over drie goede gangen en gaat met veel afdruk voor de baan. Hij werd ook zeer professioneel voorgesteld door Diederik. Absoluut een lust voor het oog. Maar dat geldt ook voor King van het Haarbosch (v. Spielberg) van Jesslin Galiart die als tweede eindigde. Dat paard beschikt over veel souplesse en balans en is goed bewerkbaar. We hebben als juryleden echt genoten van de deelnemende combinaties. Dat geldt voor beide rubrieken.”

Uitslagen Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden

Vierjarigen

1. Dana Van Lierop – De Ville FS (v.Don Juan De Hus) 83,4

2. Theo Hanzon – Lord MacKenzie (v.Guardian S) 79

3. Floor Vos – RVS Glamourboy (v.Glamourdale) 78

Vijfjarigen

1. Diederik van Silfhout – Kyando (v.Arlando K) 84,2

2. Jesslin Galiart – King van het Haarbosch (v.Spielberg) 81,4

3. Lynne Maas – Kaygo (v.Capri Sonne Jr.) 78,2

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 11 oktober in Aerdenhout.

Bron: Persbericht