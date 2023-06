Daniel Bachmann Andersen gastruiter Pavo Cup

Daniel Bachmann Andersen treedt dit jaar op als de gastruiter in de Pavo Cup. De Deense ruiter klimt in het zadel van de kopgroep bij de vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden en deelt vervolgens zijn bevindingen met de juryleden.

Met al deelnames aan het WK Jonge Dressuurpaarden en een enorme erelijst als Grand Prix-ruiter, waaronder teamgoud op het WK in Herning, is Bachmann Andersen met zijn sympathieke rijstijl een gastruiter waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. De ruiter had in het verleden veel jonge paarden onder het zadel en op de hengstenkeuring in Denemarken was hij tweemaal testruiter bij de vijfjarigen. “Het is een eer dat het KWPN me als gastruiter voor de Pavo Cup heeft gevraagd”, vertelt Daniel Bachmann Andersen.

Meest complete paard

Bachmann Andersen zoekt als testruiter in de Pavo Cup vooral naar het meest complete paard. Het meest spectaculair bewegende paard is voor hem niet automatisch ook de winnaar. “Natuurlijk voel ik graag dat paarden goed kunnen bewegen, maar alles moet vooral functioneel zijn. Ik ben niet iemand die graag de meest ‘flashy’ bewegers ziet. Zo’n megadraf of -galop moet namelijk ook goed te verzamelen zijn.”

Rijdbaarheid

Naast drie goede gangen, vindt de Deen ook rijdbaarheid een belangrijk punt: “Dat weegt voor mij wel zwaar mee. Je moet tot een paard kunnen doordringen, ermee kunnen communiceren. Hoe een paard reageert op mijn hulpen vind ik heel belangrijk, net als – bij de vijf- en zesjarigen – hoeveel aanleg tot verzamelen ze tonen.”

Bron: KWPN