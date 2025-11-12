Daxx en Pino voeren sterke kopgroepen aan in Subli Competitie Berkel-Enschot

Op de laatste selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zaterdag in Berkel-Enschot, en daarmee de laatste kans om punten te verdienen voor een startplek in de halve finale, scoorde in beide leeftijdscategorieën de top drie 80% en hoger. Bij de vierjarigen ging de zege naar de door Kim Alting voorgestelde Daxx (v. Dynamic Dream). Beste vijfjarige was Pino (v. Blue Hors Farrell) met Mascha van Es.

Ellen Liem Door

Bij de vierjarigen liep Daxx onder Kim Alting naar de hoogste score van 83. Op kleine achterstand volgde Rodin St-J (v. Dynamic Dream) met Mara Visser met 82,2. De door Thalia Rockx voorgestelde Rituals De La Fazenda (v. Magnum De La Fazenda) werd derde met 80,0.

Blikvanger

Deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Mathie Boomaars en Karin Retera. “Daxx is een heel aansprekend en compleet paard met drie correctie basisgangen, echt een blikvanger. Een paard dat voor zijn leeftijd al veel zelfhouding heeft en met veel gemak en een constante aanleuning door de proef ging”, vertelt Mathie Boomaars. “Rodin is een heel ijverig paard met een hele goede stap, zowel in het verruimen als in de arbeidsstap bleef hij ontzettend goed in de tact en los door het lichaam. Voor de stap hebben we een negen gegeven en ook de draf en galop waren heel aansprekend. Voor dit niveau liet hij ook al een goed vermogen tot schakelen zien. Het was een fris en fijn beeld om naar de kijken.” Ook over de als derde geplaatste Rituals De La Fazenda is het jurylid enthousiast: “Een heel aansprekend beeld en Rituals werd heel correct naar de hand toegereden. Wat opviel was het perfecte wijken voor de kuit, als dit een L-proef was geweest hadden we daar misschien een tien voor gegeven. Proefmatig heeft Thalia geen steekje laten liggen en ze zit er op als een plaatje. Voor houding en zit hebben we een negen gegeven. Het was een genot om naar te kijken hoe dit paard voorgesteld werd.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen deden de nummers een en twee nauwelijks voor elkaar onder. Met 84,8% ging de overwinning naar de door Mascha van Es gereden Pino en met 84,0 volgde Hexagon’s Perfect Jr. (v. Glock’s Toto Jr) met Tessa Kole als tweede. Derde werd Hexagon’s Popeye (v. Double Dutch), die met Margriet Simonse naar 80,0 liep.

Eigenlijk identiek

Ook deze leeftijdscategorie werd beoordeeld door Mathie Boomaars, nu samen met Jan Wolfs. “Mascha met Pino en Tessa met Perfect waren erg aan elkaar gewaagd en waren voor ons eigenlijk identiek aan elkaar. “Pino werd heel correct voorgesteld en was ook heel goed bevestigd in de proefgerichte onderdelen. Het was een proef met veel gemak zowel in de oefeningen, aanleuning als gangen. Voor de stap hebben we een negen gegeven”, aldus Boomaars die ook negens kwijt kon aan Kole en Perfect. “Tessa reed een hele constante proef met heel veel harmonie. Dit is zoals we een vijfjarige graag willen zien lopen en ook het vermogen tot schakelen liet hij al zien. Zowel voor de houding en zit als voor de harmonie hebben we een negen gegeven. Margriet liet met Popeye een hele constante proef zien met een heel sympathiek en vriendelijk beeld. We hebben voor alle onderdelen een acht gegeven.”

Kwaliteitsvolle paarden

“In allebei de groepen hebben we kwaliteitsvolle paarden gezien, met bij enkele wat kanttekeningen over de wijze van voorstellen. Maar duidelijk de meeste paarden werden voorgesteld zoals we graag willen zien”, besluit Boomaars.

Subli Competitie Berkel Enschot – vierjarigen. Foto: www.maurane.nl

Subli Competitie Berkel Enschot – vijfjarigen. Foto: www.maurane.nl

Uitslag

Bron: Subli