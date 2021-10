Deens kampioenschap jonge dressuurpaarden: bijna kwart komt van Helgstrand

Van de 104 paarden die deelnemen aan het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpaarden komen er 28 van Helgstrand Dressage. Andreas Helgstrand stelt zelf drie daarvan voor, waaronder natuurlijk wereldkampioen Jovian (Apache x Tango) en WK-merrie Queenpark's Wendy (Sezuan x Soprano), maar de ruiter is ook voor het eerst te zien in het zadel van Oldenburger kampioen Fynch Hatton OLD (Formel Eins x Sir Donnerhall I).

Twee Helgstrand-paarden zijn in Nederland gefokt: Vitalis’ volle broer My Vitality (Vivaldi x D-Day, fokker Stal 104) en de door Anne-Mette Strandby Hansen gereden Kadanz (Bordeaux x Vivaldi, fokker G. Snoeks), die vorig jaar nog in de Pavo Cup-selectie opviel. Jeroen Okkema stuurde de hengst toen naar 81 punten.

Nederlandse invloed is er verder van Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United, fokker T.J.M. Coomans) onder Nanna Skodborg Merrald en de door Adri Zekveld gefokte King Arthur Sollenburg (Ferguson x OO Seven), die wordt gereden door Stine Juul Lyngsø. Deze hengst is een zoon van Grand Prix-merrie Astrid Sollenburg.

Bron: Horses.nl