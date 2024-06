Demy Kurstjens wint Pavo Perfect Pair Prize

Op de Pavo Cup-voorselectie vandaag in Dronten werd de derde winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Ondanks dat Demy Kurstjens haar verrichting voortijdig beëindigde, won zij de prijs die wordt uitgereikt als waardering voor een paardvriendelijke voorstelling. Zij stelde Escobar-zoon Omar Sharif H (mv. Sandreo) voor bij de vijfjarigen.

Op iedere Pavo Cup-voorselectie wordt een winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize als waardering voor een paardvriendelijke voorstelling. Daarbij is het van belang dat paarden voorgesteld worden binnen de mogelijkheden die zij op dat moment hebben en dat de ruiter ervoor zorgt dat het paard de volgende keer weer met plezier en vertrouwen de ring in gaat. Met deze visie koos de jury in Dronten voor Demy Kurstjens met Omar Sharif H (Escobar uit Batangie elite sport-dres PROK van Sandreo, fokker E. Huiting uit Onstwedde). Bij de Pavo Cup-finale op 27 juli wordt de prijs overhandigd.

Hele goede beslissing

Demy Kurstjens won deze prijs ondanks dat ze de verrichting met Omar Sharif H voortijdig beëindigde. “Demy kwam na een paar rondjes zelf naar ons toe en vertelde ons dat ze wilde stoppen met de proef”, licht Marian Dorresteijn toe. “Haar paard had tijdens het losrijden last van spanning door de andere paarden. Dat had hem zo veel energie gekost, dat Demy het gevoel kreeg dat hij zich niet meer optimaal kon laten zien in de proef. Ze wilde het paard een goede ervaring meegeven en besloot dat het op dat moment genoeg geweest was. Ze wilde hem niet nog meer aan het werk zetten. Wij vonden dat een hele goede beslissing. Demy ging niet meer voor de punten of een mooie klassering, maar koos voor het welzijn van haar paard. Daarom verdient zij de Pavo Perfect Pair Prize.”

Bron: KWPN