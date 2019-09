Den Elsen: ‘We hebben in beide rubrieken goede kwaliteitsvolle dressuurpaarden gezien’

In de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden in Velsen Zuid op zondag 15 september lagen de uitslagen zeer dicht bij elkaar. Met een klein verschil pakte Theo Hanzon met Dai Ko Myo de overwinning in de rubriek voor vierjarigen, gevolgd door Dinja van Liere. In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden wist Dinja wel bovenaan te eindigen met Joop! TC.

De deelnemers van de Subli Competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden werden in Velsen Zuid gejureerd door juryleden Patrick Berends en Dick van Elsen. Zij waren erg onder de indruk van de paarden die zij in de ring mochten beoordelen. Dick vertelt: “We hebben in beide rubrieken goede kwaliteitsvolle dressuurpaarden gezien, met name in de kopgroepen. Het was voor ons erg leuk om zulke sterke rubrieken te mogen jureren. Er was ook goed overleg tussen mij en Patrick en we zaten goed op één lijn wat betreft de cijfers.”

Hoge verwachtingen

Dick vervolgt: ” Bij de vijfjarigen was Dinja van Liere met Joop! overduidelijk de beste. Dat paard excelleert echt in de draf en de galop.” Jurylid Patrick Berends vult aan: “Dat zie je ook terug in de cijfers, We gaven Joop maar liefst een 9,5 voor de draf en een 8,5 voor de galop. Hij ging met zoveel swing en souplesse door de baan dat is voor ons als jury alleen maar genieten. Alleen de stap moesten we door wat opgebouwde spanning een 6,5 geven dus daar is nog wat verbetering

mogelijk. Maar we hebben van Joop zeker hoge verwachtingen dat hij een mooie carrière als sportpaard tegemoet gaat. Hetzelfde geldt voor Joe van Emmelie Scholtens die met 81,2 punten verdiend tweede werd. Emmelie reed een zeer constante proef, alleen met net iets minder expressie dan de nummer één.”

Toelichting na de proef

Dick vertelt verder: “Ook bij de vierjarigen zagen we paarden die uitblonken in goede sterke gangen. Het verschil was daar eigenlijk minimaal en van alle paarden in de top drie waren we erg onder de indruk. Het paard Dai Ko Myo scoorde alleen net iets hoger en daarom is hij met 81 punten bovenaan geëindigd. Maar Dinja van Liere en Michelle Westerdijk stelde hun paarden ook zeer netjes voor en eindigde zo met een nipt verschil op de tweede en derde plaats.”

Bron: Persbericht Subli Cup