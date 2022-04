Desperado-dochter naar 81 punten in IBOP Velddriel

Marian Dorresteijn en Bart Bax beoordeelden vandaag negen dressuurmerries in de IBOP in Velddriel. Zes slaagden, waaronder met 81 punten de Desperado-dochter Mirthe.

Met 8,5’en voor draf en galop kwam de vijfjarige Mirthe (Desperado uit Emily ster van Tuschinski) van fokker M. Tijssen uit Lienden uit op de hoogste dag score van 81 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel uitstraling. Ze beweegt met veel afdruk, veer en lossigheid. Haar stap is goed en ruim, de draf kenmerkt zich door tact, gedragenheid en souplesse. Daarbij heeft ze een goede beentechniek. In galop valt haar balans op, beweegt ze met veel tact en telkens bergopwaarts. Zeker een merrie met potentie”, vertelt Bart Bax. Mirthe werd daarmee direct keur. Aansluitend konden bij de stamboekopname drie merries ster worden, de For Romance-dochter Nobrinalene Reina (uit Equilene Reina elite IBOP-dres PROK van Scandic, fokker Ellis de Boer uit Aalten) van B. Koster uit Didam werd zelfs direct elite.

Bron: KWPN