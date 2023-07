Dinja van Liere en Judith Ribbels winnen Subli Competitie in Wapenveld

Op zaterdag 8 juli werd de derde competitiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden in Wapenveld. Er werd door de deelnemende combinaties zeer netjes gereden. Bij de vierjarigen was Dinja van Liere met On Air overduidelijk de beste en de rubriek voor vijfjarigen werd gewonnen door Judith Ribbels en haar merrie Nanny Mc Phee.

De juryleden Jacques van der Harst en Dirk de Haas waren zeer te spreken over de combinaties die in Wapenveld aan de start verschenen. Dhr. Van der Harst vertelt naderhand: “Er werd door de ruiters zeer professioneel gereden. We waren zeer onder de indruk van het niveau van de paarden en de manier van voorstellen. We hebben veel paarden gezien met goede bewegingen. Je kunt ook duidelijk merken dat de ruiters veel aandacht besteden aan de aanleuning en steeds meer op lengte durven te rijden. Dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling, zeker bij jonge paarden. Toch kan het altijd nóg beter. Ruiters mogen hun jonge paarden soms nog meer op eigen benen laten lopen, met het neusje eruit.

Heel goed paard met veel potentie

Bij de winnaar van de vierjarigen, Dinja van Liere met On Air, was dat zeker dik in orde. Deze combinatie stak er echt bovenuit. Dat is ook te zien aan onze hoge score van 83,00. Het paard liep mooi bergop, met voldoende lengte en goed op het achterbeen. Dinja wist On Air zeer correct en professioneel voor te stellen. Bij Leonie Bos en haar paard Origi van de Nethe zagen we vooral een goede galop en fijne stap. Deze combinatie werd met een puntentotaal van 79,00 tweede. Een aandachtspuntje is dat we graag hadden gezien dat dit paard iets meer op lengte werd voorgesteld voor een betere balans. Maar Origi van de Nethe is zeker een heel goed paard met veel potentie.”

Vijfjarigen

Aan de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden deden in Wapenveld vijf combinaties mee. De hoogste score en de overwinning was voor Judith Ribbels met haar paard Nanny Mc Phee. De combinatie reed vorig jaar nog mee bij de vierjarigen in de Subli Competitie en werd tijdens de finale in Amsterdam zelfs knap vierde. Ook bij de vijfjarigen rijden ze dit seizoen in de top van het klassement mee. Jurylid Jacques van der Harst: “Judith heeft met haar paard zeker een goede proef laten zien. Vooral de buigingen waren zeer netjes. Toch merkten we dat er tijdens de proef ook wat spanningsmomentjes waren. Het zou mooi zijn als ze haar paard nog iets meer op eigen benen kan laten lopen zodat de merrie net wat beter haar rug gaat gebruiken.”

Uitslagen

Vierjarigen

Dinja van Liere met On Air (v. Fontaine) – 83,00 Leonie Bos met Origi Van De Nethe (v. Escamillo) – 79,00 Nars Gottmer met Orlando – 75,80

Vijfjarigen

Judith Ribbels met Nanny McPhee (v. Imago Mail) – 79,6 Wendy Kuiken met Novian (v. Apache) – 77,2

