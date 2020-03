Dinja van Liere twee keer aan kop in voorselectie Horsefood Dressuur Talent

Afgelopen weekend vond de eerste selectiewedstrijd plaats voor het Horsefood Dressuur Talent 2020. In Aalsmeer won Dinja van Liere zowel bij de vierjarigen met Labarron (v. For Romance) en bij de vijfjarigen met Key Largo (v. Glock's Toto jr.).

Bij de vierjarigen verkregen acht paarden een ticket voor de finale in Berkel-Enschot. Met 91,1 punten won Dinja van Liere met de For Romance-zoon Labarron. Met slecht 0,1 punt minder was de tweede plaats voor Femke de Laat in het zadel van Lennoxwaard (v. El Capone).

Governor en Trafalgar

De Totilas-zonen Governor en Trafalgar hebben bij de vierjarigen elk twee zonen door naar de finale. Dinja van Liere stuurde de Trafalgar-zoon Leonidas (mv. Alexandro P) naar een derde plaats en op de achtste plaats eindigde zijn halfbroer Lugano GLN (mv. Burggraaf) met Glenn van der Knaap in het zadel.

Femke de Laat behaalde ook met haar andere troef de Governor-nazaat Lugano (mv. Johnson) een ticket voor de finale. Miranda Pakvis heeft eveneens twee finale plaatsen bemachtigd. Met de Governor-zoon Lucky Luke (mv. Florencio) en Valparaiso (v. Vitalis).

Tot slot werd ook Lexie (v. Galaxie) gereden door Emma van den Hooven met 78,8 punten doorverwezen naar de finale.

Van Liere en Van den Hooven

Dinja van Liere en Emma van den Hooven waren ook bij de vijfjarigen succesvol. Van Liere won met 92,6 punten, tevens de hoogste dagscore, de rubriek met Key Largo (v. Glock’s Toto jr.). Van den Hooven volgde op de tweede plaats met Severo (v. Sezuan), waar ze onlangs nog Nederlands kampioen mee werd in de klasse L2.

Expression

Bij de vijfjarigen werden twee Expression-zonen doorverwezen naar de finale. Lotje Schoots eindigde op de vierde plaats met Kingdance (mv. Jetset D) en Hennie Roffel volgde op de zesde plaats met Kanu KS (mv. Uphill).

Daarnaast behaalden de ruin Kilmister LGC (v. Charmeur) met 87,7 punten met Marissa Kooiman in het zadel en de ruin Kingstown M (v. Dundee M) met 84,2 punten gereden door Inge Broeken voldoende punten voor de finale.

De enige merrie die afgelopen weekend in Aalsmeer een finaleplaats bemachtigde was Love Story (v. Fürst Romancier) met Jet de Geer.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl