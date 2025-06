Dirk-Jan Van de Water met Power Boy naar zege in finale vijfjarigen Budapest

Dirk-Jan van de Water stuurde de KWPN'er Power Boy (v. Fürst Jazz) vanmorgen naar de overwinning in de finale voor vijfjarigen in Pilisjászfalu. De proef van het paar werd beoordeeld met een totaalscore van 73,000%. Dit was ruim genoeg voor de overwinning. Het hoogste cijfer (7,8) behaalde het paar voor de draf. De stap werd beoordeeld met een 7,5, het perspectief met een 7,4 en de galop met een 7,3. Het gereden zijn leverde een 6,5 op. Gisteren werd het paar in de inloopproef derde met 72,000%. Power Boy werd gefokt door A.J.D.M. Gijsbers en is in eigendom van Arie Yom Tov.