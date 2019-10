Donkey Boy verslaat D’Avie op Deens kampioenschap

Op het Wereldkampioenschap voor zevenjarigen in Ermelo was het al een nek-aan-nek-race tussen Hesselhoj Donkey Boy (v. ERA Dancing Hit) en D'Avie (v. Don Juan de Hus). Daar won D'Avie onder Severo Jurado Lopez nipt op de technische uitvoering van de proef voor zevenjarigen. Op het Deense kampioenschap waren de rollen omgedraaid: Donkey Boy werd gisteren in Randbøl gehuldigd als Deens kampioen bij de zevenjarigen.