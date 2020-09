Dream Boy, Johnson, Everdale en Erlando leveren winnaars Duvals Zeeland Dressage Cup

Afgelopen weekend werd bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland de tweede editie van de Duvals Zeeland Dressage Cup, een jonge paardencompetitie voor drie- tot en met zesjarige dressuurpaarden, verreden. De hoogste scores waren voor Mercurius CM van de Wolfshoeve (Dream Boy x Gribaldi) bij de driejarigen, Hexagons Luxuriouzz van de Waalsehoeve (Johnson x San Remo) bij de vierjarigen, Kings Dream WH (Everdale x Gribaldi) bij de vijfjarigen en Femme Fatale (Blue Hors Erlando x Florestan) bij de zesjarigen.

De jury, bestaande uit Marian Dorresteijn, Benjamin Maljaars en Veerle Boogaard, was erg te spreken over de manier waarop de paarden werden gepresenteerd. Gastruiter Benjamin Maljaars reed per rubriek de beste twee of drie paarden over, wat een spannende ranking teweeg bracht.

Femme Fatale wint zesjarigen

Bij de zesjarigen won Femme Fatale (Blue Hors Erlando x Florestan, fok. Stoeterij Julianelyst, Ostbrik Denemarken) met 83,6 punten. Femme Fatale is een deftige merrie met een heel mooi model en een imponerende voorhand. De stap is van goede kwaliteit en de draf is lichtvoetig met veel expressie. Ze galoppeert bergopwaarts. De merrie werd professioneel voorgesteld door Marie-José Timmermans.

10 van gastruiter

Gastruiter Benjamin Maljaars was erg te spreken over de donkerbruine merrie. “Dit paard is zo fijn te rijden, ze geeft echt een fantastisch gevoel onder het zadel. Ze is goed afgericht en let erg goed op de ruiter. Ze kan heel makkelijk schakelen en blijft altijd heel fijn in de aanleuning. Ze gaf me zo’n goed gevoel, dat ik niet anders kon doen dan haar een tien voor het overrijden te geven!”

Majestic Jazz Beat tweede

Op de tweede plaats eindigde Majestic Jazz Beat (Jazz x elite IBOP-dres PROK v. Don Primaire x prest v. Ferro, fok. J.TH.W & H.Huls, Silvolde) met 81,2 punten en een 9 voor het overrijden. Majestic Jazz Beat werd mooi voorgesteld door eigenaresse Charlotte Kruiniger. De jury omschreef de donkere vosruin als een fijn paard met veel schakelvermogen. Hij heeft een heel mooi silhouet en veel tact in de beweging. Ook onder het zadel van de gastruiter liet hij zich heel fijn bewerken.

Fairytaile-dochter volgt

De Fairytaile-dochter Jessica (uit een moeder v. Krack C x ster v. Gribaldi, fok. P.J. Bogerd, Oosterhout) werd als derde geplaatst met 78,6 punten. Ze staat geregistreerd bij C.J.J. van Bavel uit Oosterhout. De merrie imponeerde met haar fantastische galoppade. Ze heeft veel mechaniek in de draf, voor een hoger punt in de stap zou ze wat mooier in de verbinding mogen blijven. Wouter D’Hoore stelde Jessica heel mooi voor. Ze kreeg een acht voor het overrijden. Benjamin Maljaars: “Jessica is een sensibele merrie die nog wat bevestigd moet worden in de overgangen. Maar het is absoluut een talentvol paard.”

Vijfjarigen aan elkaar gewaagd

De vijfjarige paarden waren erg aan elkaar gewaagd. De punten van de beste vier paarden lagen zo dicht bij elkaar dat de gastruiter vier paarden overreed. Het ruitergevoel moest hierin de doorslag geven.

Kings Dream maakt favorietenrol waar

De Everdale-zoon Kings Dream WH (uit Summerdream ster v. Gribaldi x ster v. Jazz, fok. A.D.M. Hendrickx-Dekkers, Etten-Leur) had een favorietenrol waar te maken. De winnaar van de vierjarigen van de Zeeland Dressage Cup 2019 werd dit keer voorgesteld door Brecht D’Hoore. Zij eindigden dit jaar in de voorronde op de tweede plaats met 82,6 punten. De stoere zwarte gaf de gastruiter echter zo’n fijn gevoel dat de 9,5 voor het overrijden hem op de eerste plaats deed belanden. Kings Dream WH is een paard met heel veel uitstraling en front. In beweging heeft hij veel power, go en veel veer en takt in de draf. “Dit is een paard met Grand Prix-kwaliteiten”, vertelt Maljaars. “Hij laat zich heel makkelijk rijden en heeft veel schakelvermogen. Hij heeft het talent om te sluiten.”

King of Diamonds nipt tweede

King of Diamonds (Glamourdale x ster v. Rohdiamant x keur pref v. Purioso, fok. A.W.M. Luyten, Oirschot) werd heel sympathiek voorgesteld door zijn eigenaresse Rachelle Seybel. Hij is niet de grootste van het gezelschap goede paarden, maar dat maakt hij helemaal goed met zijn lichte en elegante performance. De stap is fenomenaal, de draf en galop zijn lichtvoetig. De hele presentatie gaf een mooi en makkelijk beeld. Door de jury werd hij met 83,4 punten aan kop geplaatst in de voorronde. Voor het overrijden kreeg de zwarte ruin een negen, wat hem nipt naar plaats twee verwees.

IJverige Kenzo op 3

Wolfhoeve’s Kenzo is een zoon van De Niro uit een Jazz-moeder. Kenzo, die heel goed werd voorgesteld door Dominique D’Hoore-van der Horst, is een stoer en royaal paard met veel lengte in zijn lijf. Hij is ijverig en heeft een goede motor. De draf is al goed op het achterbeen en hij draaft gemakkelijk van de grond af. Onder het zadel maakt hij zich groot en heeft een hele mooie aanleuning. De stap is krachtig en mooi in takt, maar hij kon daarin iets gelatener zijn. Hij ontving 82,4 punten voor de verrichting en een negen voor het overrijden. Kenzo is gefokt door Stal van der Helm uit Zoetermeer en staat geregistreerd bij Brecht D’Hoore uit Hoogerheide.

Wolfshoeve’s Kenzo G. Foto: Annemieke van der Horst

Koko Jr. overall beste merrie

De charmante Koko Jr. de la Fazenda kreeg ook 82,4 punten van de jury. Het overrijden leverde een 8,5 op wat een uiteindelijke vierde plaats bij de vijfjarigen betekende. De Glock’s Toto Jr-dochter is gefokt uit de elite sport dressuur merrie Gerda Nova van Blue Hors Romanov x Don Schufro. Haar naam verraad meteen de naam van de fokker, t.w. Johan Rockx uit Roosendaal. Thalia Rockx vormt een hele mooie combinatie met de merrie die het vermogen heeft om zich groot te maken onder het zadel en te rijzen in de voorhand. Ze heeft veel schakelvermogen en takt in de draf en een correcte stap. Ze beweegt lichtvoetig en elegant. Met deze prestatie werd tevens de titel ‘Overall beste merrie van de Duvals zeeland Dressage Cup’ behaald.

Vierjarigen: feest voor Hexagon

Hexagons Luxuriouzz van de Waalsehoeve, een zoon van Johnson uit een San Remo moeder won overtuigend de rubriek vierjarigen én de overall titel ‘Beste ruin/hengst van de Duvals Zeeland Dressage Cup’. Hij is gefokt door Wendy Plomp uit Tull en ’t Waal en is in eigendom van Stal Hexagon. Benedek Pachl stelde de voshengst professioneel voor. Aan de stoere voshengst kon de jury louter superlatieven kwijt. Met 85,6 punten, waaronder een 8,8 voor de stap en voor alle overige onderdelen een 8,5 kon de titel hem niet meer ontgaan. Maar de 10 voor het overrijden was de kers op de taart voor dit complete en stoere paard, die over veel uitstraling beschikt en met drive en go beweegt. De gastruiter genoot met volle teugen van de rit. “Je stapt op en voelt gelijk ja dit is m! Deze mag zo met mij mee naar huis.” De tien voor het overrijden was dan ook geen verrassing.

Enorme werklust Leon Art Do

Ferdinand-zoon Hexagons Leon Art Do (uit Beauty Vienna D v. Rubiquil x elite pref prok v. Jazz, fok. K. Visser, Scheemda) bezette plaats twee met 79,6 punten en en 8,5 voor het overrijden. De jury omschrijft de goed ontwikkelde hengst als een heel meewerkend paard met veel inzet. Hij laat zich heel goed bewerken. Hij mist misschien het gouden draadje, maar compenseert dat door zijn enorme werklust en inzet, waardoor hij zich mooi maakt onder het zadel. Leon Art Do werd keurig voorgesteld door Hexagon stalruiter Sergio Garcia Bermejo en is in eigendom van Leunus van Lieren uit Schore.

Astrid-zoon Louis 14 Sollenburg

De hoogbenige en elegante Louis 14 Sollenburg (For Romance uit Astrid Sollenberg elite pref Sport-(dres) EPTM-(dres) v. OO Seven x ster prest v. Metall, fok. A. Zekveld, Almere) bezet plaats drie. Hij staat geregistreerd bij Marja Verstappen-Keyzer uit Rockanje en werd gereden door Benedek Pachl. Louis 14 Sollenburg heeft een jeugdig model en beweegt lichtvoetig. “Hij moet nog aan kracht winnen, maar je kan zien dat hij vermogen tot verzamelen heeft”, aldus de jury. Hij kreeg 78.6 punten voor zijn optreden.

Mercurius CM aan kop bij driejarigen

De jury was erg te spreken over de Dreamboy-zoon Mercurius CM van de Wolfshoeve (uit Fiësta STB-EXT D-OC v. Gribaldi x Scandic). Hij won de rubriek driejarigen met 84 punten. Voor de galop ontving hij een 8, voor alle overige onderdelen kon een 8,5 worden genoteerd. “Het was echt een genot om naar Mercurius te kijken. Vooral de balans en gedragenheid viel heel positief op. Bovendien werd hij mooi voorgesteld door Amber Hage met veel harmonie en een mooie aanleuning”, aldus Marian Dorresteijn. Mercurius is een paard dat met heel veel gedragenheid, souplesse en zelfhouding beweegt. Hij stapt goed door het lichaam met veel ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig en gedragen en hij kan daarin makkelijk schakelen. In de galop heeft hij veel balans, voor een nog hoger punt zou hij nog iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Mercurius is gefokt en nog in eigendom van Amber Hage, Casper Meegdes en J.A.M. van der Horst uit Huijbergen.

Expression-zoon tweede

Op de tweede plaats eindigde Mr. Magnum BTH (v. Expression uit Grialita elite IBOP-dres PROK D-OC v. Valdez x elite pref IBOP-dres PROK v. Johnson). Mr. Magnum BTH is gefokt door A.D. Ter Haar uit Rijssen en is in eigendom van Perry en Miranda Boogaard uit Grijpskerke. Deze bruine hengst kreeg voor de galop een 8,3 en voor alle overige onderdelen een 8,4. Mr. Magnum BTH is een hengst met een mooie uitstraling en veel expressie in de beweging. Hij heeft een vlijtige en goede stap, waarin het lichaamsgebruik positief opviel. De draf is lichtvoetig en energiek. Hij pakt al een mooi zweefmoment op in de verruimingen. In de galop toont hij een goede beentechniek en veel balans. De hengst vormt een mooie combinatie met Annemijn Boogaard, die hem correct voorstelde met een goede aanleuning.

Paard voor het grote werk

De derde plaats was voor de Glock’s Toto-Jr zoon Hexagons Georgeous Black Art (uit Beauty Manda ster v. Rubiquil x Jazz). Georgeous Black Art is een imponerende hengst die maar liefst een negen kreeg voor de aanleg. In totaal kreeg hij 82,6 punten voor de verrichting. Hij biedt ontzettend veel aan en dat zat hem, volgens de jury, soms in de weg. De stap is goed en krachtig en hij toont daarin veel lichaamsgebruik. De draf is imponerend, hij heeft daarin veel schakelvermogen, maar kan het nog niet altijd even gelijkmatig verwerken. De galop is bergop en hij toont veel aanleg om te sluiten. Benedek Pachl stelde de hengst professioneel voor. “Dit is absoluut een paard voor het grotere werk”, aldus Dorresteijn.

Beste driejarige merrie

De vierde plaats en de eretitel ‘Beste driejarige merrie’ ging naar Ma Cherie di Bufa. De stoere vosmerrie is een dochter van High Five US uit Buta di Bufa elite Sport-dres IBOP dres PROK v. Tuschinski x keur Sport-dres v. Vincent. De jury omschrijft Ma Cherie di Bufa als een sterk gemaakte merrie die imponeert met haar model en krachtige manier van lopen. Een sterk sportpaard met een goede motor erin. Zowel voor de draf als voor de aanleg kreeg ze een 8,5. Wilma Salm stelde de merrie sympathiek voor. De merrie is in eigendom van Wilma Salm en Janis van Overveld. De fokkers, Arjan van de Guchte en Elles Kole uit Vlake konden na afloop de prijs voor beste Zeeuws gefokte paard in ontvangst nemen.

Overall beste Zeeuws gefokte paard

De stoere 3-jarige High-Five-dochter Ma Cherie di Bufa van Wilma Salm uit Yerseke won de overall titel ‘Beste Zeeuws gefokte paard’. De merrie is gefokt door Arjan van de Guchte en Elles Kole uit Vlake uit Buta di Bufa elite Sport-(dres) IBOP-(dres) PROK v. Tuschinski x keur Sport-(dres) v. Vincent.

Ma Cherie is een merrie die imponeert met haar model en krachtige manier van lopen. Ze is een sterk sportpaard met een goede motor erin.

Uitslag

Bron: KWPN Zeeland