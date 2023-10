Dufour en Vividus met 76,272 % naar overwinning Young Horse Grand Prix Randbøl 

Op het terrein van Blue Hors was het vanavond tijd voor de Young Horse Grand Prix. Met 76,272% wist Cathrine Laudrup- Dufour met Vividus QRE (v. Zaladin MI) de overwinning binnen te halen. Deze combinatie is op dreef, want een aantal weken geleden gingen ze er ook al met de winst vandoor in hun Grand Prix debuut.

Sinds de verkoop van Bohemian (v. Bordeaux) en Vamos Amigos (Vitalis) was Cathrine Laudrup-Dufour sinds vorig najaar niet echt meer in de topsport te zien, maar in de donkere vos Vividus lijkt ze haar toekomstpaard gevonden te hebben. Het koppel reed vanavond een stabiele proef met veel hoogtepunten.

In deze nieuwe rubriek verschenen alle vier de ruiters van het goudwinnende WK-dressuurteam van vorig jaar, Cathrine Laudrup-Dufour, Daniel Bachmann Andersen, Carina Cassøe Krüth en Nanna Skodborg Merrald aan de start met enkele van hun aankomende talenten. De tweede plaats was er voor Daniel Bachman Andersen, die zijn merrie Daytona (v. Dante Weltino) naar een percentage van 75,883% stuurde. Deze combinatie werd op de voet gevolgd door de hengst Blue Hors Znickers (v. Blue Hors Zack) met in het zadel Nanna Skodborg Merrald. Zij reden met 75,572 % naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl