Dufour neemt het stokje van Dujardin over als testruiter Breeders Trophy

Charlotte Dujardin heeft na vier jaar testruiter te zijn geweest voor de vierjarigen paarden op de Breeders Trophy, het stokje overgedragen aan Cathrine Dufour. De Deense topamazone voelt zich vereerd, maar: "Ik ben wel alvast een beetje zenuwachtig", vertelt ze.

“Ik denk dat dat gevoel over is zodra ik plaatsneem in het zadel van het eerste paard”, laat Dufour weten. Dujardin was de vier voorgaande jaren een gewaardeerde testruiter en ze deelde meerdere tienen uit aan de winnaars: in 2016 aan Total Hope (Totilas x Don Schufro), in 2017 aan Dragon Welt (Dancier x Weltmeyer) en in 2018 aan Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro). Afgelopen jaar deelde ze de hoogste punten uit aan Kane (Dream Boy x Krack C).

Organisatie investeert

De vierjarigen paarden worden getest op zaterdag 26 september. In het kader van de coronacrisis zal dat er dit jaar wat anders uit gaan zien. De organisatie investeert fors in nieuw online uitzendkanaal. Het testen van de jonge paarden trekt jaarlijks veel bezoekers en op deze manier kan de testrit virtueel bijgewoond worden.

Bron: Tidningen Ridsport