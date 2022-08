Easy Game en Secret leveren Belgische kampioenen vier- en vijfjarigen dressuurpaarden

Maandagmiddag werden de laatste twee finales verreden op het Belgisch kampioenschap voor jonge spring- en dressuurpaarden. Dit keer was het de beurt aan de vier- en vijfjarigen dressuurpaarden om hun kwaliteit te laten zien. Bij de vijfjarigen zat de top drie relatief dicht bij elkaar. Uiteindelijk reed Jorinde Verwimp de kampioen Eros Krack v/h Klaverhof (v. Easy Game) en pakte met ruim 83% de overwinning. Bij de vierjarigen was het Nacho (v. Secret) die ver boven de rest uitkwam: met dik 89% kreeg de ruin het kampioenslint omgehangen.

De scores laten wel zien dat de kwaliteit bij de vijfjarigen dit jaar erg hoog was. Het middenveld lag amper 9% bij elkaar vandaan. Mariette Whithages, onder andere co-voorzitter van de dressuurcommissie van de KBRSF zei: “De 5-jarigen van dit jaar zijn absoluut veelbelovend voor de toekomst”. Toch waren er drie paarden die zich duidelijk onderscheidden van de rest met scores boven de 81%.

Ferdeaux, Escolar en Easy Game

Als we kijken naar de top drie zien we dat die wordt aangevoerd door Easy Game, Escolar en Ferdeaux. Reliv van ’t Amaryllishof (v. Ferdeaux) kreeg alleen voor zijn draf een cijfer onder de acht. Voor alle andere onderdelen scoorde de Ferdaux-zoon cijfers tussen de 8.1 en 8.3 wat de uiteindelijke score op 81.400% bracht: goed voor het brons. Escolar-dochter Escada kreeg hoge cijfers voor haar gangen met als hoogtepunt een 8.7 voor de stap. Voor de rijbaarheid scoorde de merrie een 7.8 wat de score naar 82.600% en het zilver bracht.

Waar Escolar haar hoogste cijfer voor de stap kreeg liet de kampioen Eros Krack v/h Klaverhof hier de meeste punten liggen. Wel kreeg de hengst een 8.8 voor zijn draf en een 8.6 voor zijn galop. Jorinde Verwimp stelde Eros Krack heel fijn voor en reed hem uiteindelijk met 83.200% naar het goud.

Veel kwaliteit bij vierjarigen

De wedstrijd bij de 4-jarigen verliep enigszins anders. Van de 45 deelnemers aan de eerste ronde eindigden zeven direct met een resultaat boven de 80%. Zij mochten rechtstreeks deelnemen aan de finale. De overigen kregen een tweede kans in de tweede ronde, en hier scoorden nog eens drie paarden boven de 80%, zodat de finale met tien deelnemers een uiterst kwalitatieve finale werd.

Daily Diamond, Franklin en Secret

Larissa Pauluis zat dit maal in het zadel van de kampioen. En wat voor kampioen. Nacho (v. Secret) kreeg voor zijn draf een 8.8 en scoorde op alle andere onderdelen een 9. Dit leverde een dikke score van 89.100% op en met recht de kampioenstitel. Op iets meer dan 4% achterstand tekende Netallic Coolhorses (v. Franklin) voor het zilver. Met als laagste cijfer een 8.4 werd het uiteindelijk 85% en het zilver. Brons was er voor de Daily Diamond- zoon New Diamond. Hij kreeg het hoogste cijfer van de dag: een 9.4 voor zijn stap. De totaalscore kwam uit op 84.200%.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag vierjarigen

Pron: horses.nl/ persbericht