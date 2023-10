Emmylou verslaat WK-finalist Be Allex in Breeders Trophy

In de Zweedse Breeders Trophy voor zesjarigen was het niet WK-kwalificatiewinnaar Be Allex (Ampère x Dalwhinnie) die als winnaar werd gehuldigd, maar de Fürstenball-dochter Emmylou. In de andere leeftijdscategorieën werden Quick Dream, Verdesse II VH, Vive la Reinne II VH en Diploid als kampioenen gehuldigd.

Met Jeanna Högberg won Be Allex dit jaar de kwalificatieproef op het WK Jonge Dressuurpaarden en werd in de finale zevende. In de Breeders Trophy kwam hij met een 8,5 voor de stap, een negen voor de draf, een 9,5 voor de galop, een acht voor de losgelatenheid en een 9,2 van testruiter Benjamin Werndl tot een totaal van 88,4%. Emmylou, die deze zomer ook het WK liep en vijftiende werd in de kleine finale, scoorde twee negens (galop en losgelatenheid), een 8,5 voor de stap en een 9,5 voor de draf. Van Werndl kreeg ze een 9,2.

Winnaars

Bij de driejarigen scoorde Quick Dream (Quaterhit x Benetton Dream FRH) met Camilla Axelsson 91,4%, Minna Telde stuurde Devin Franco GJ (Vivino x Bon Coeur) met 84,4% naar de reservetitel. Jacob Nörby Sörensen en Verdesse II VH (Valverde x First Wish) wonnen met 92,050% overtuigend de rubriek voor vierjarigen en Maria Andersen en Vive la Reinne II VH (Revolution x De Niro) waren met 91,2% de beste bij de vijfjarigen. Vendela Eriksdotter Rubin won met Diploid (Hesselhøj Donkey Boy x Topaasch) met 79,429% de rubriek voor zevenjarigen.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl