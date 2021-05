Escamillo met nieuwe ruiter naar overwinning op BuCha-kwalificatie Haftenkamp

De veelbesproken Escamillo (Escolar x Rohdiamant) heeft afgelopen vrijdag de Bundeschampionate-kwalificatie in Haftenkamp gewonnen. Dat deed hij niet onder het zadel van Helen Langehanenberg, maar onder die van de de Spaanse ruiter Manuel Dominguez Bernal. De zesjarige hengst kwam dankzij onder andere een negen voor de galop en een 9,5 voor de Rittigkeit uit op een 8,8 gemiddeld.

Escamillo startte zijn carrière aanvankelijk onder het zadel van Timo Kolbe. De hengst van Kimberly Davies stond destijds ter dekking bij Tobias Schult en in training op de stal van Isabell Werth. In januari 2020 verhuisde Escamillo naar de stallen van Helen Langehanenberg. Samen wonnen ze in 2020 de BuCha-kwalificatie in Warendorf en kwalificeerden zich voor het WK Jonge Dressuurpaarden (dat niet doorging in verband met de coronapandemie).

Nog zes tickets

In Haftenkamp scoorden naast Escamillo nog zes zesjarigen een ticket voor de Bundeschampionate in Warendorf. Forever Love (Franziskus x Laurentio) onder Thomas Schulze, Tara OLD (Tomahawk x Hotline) onder Annika Korte, La Vie (Livaldon x Scolari) onder Therese Nilshagen, Jetset (Johnson x Beltoni) onder Kira Laura Soddemann, Scarlett O’Hara (Scuderia x Laurentianer) onder Kira Wegmann en For Magic (For Romance I x A Jungle Prince) onder Beata Stremler.

